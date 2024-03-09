عاجل.. إعلام عبرى: إسرائيليون تلقوا "إشارات" من الأسرى بغزة بأنهم "على قيد الحياة"

تحدثت القناة "12" العبرية، مساء الجمعة، عن تلقي أقارب أسرى إسرائيليين في غزة "إشارات" من أفراد عائلاتهم المحتجزين بأنهم "على قيد الحياة".

وقالت القناة: "تلقى العشرات من أهالي المختطفين هذا الأسبوع، إشارات من أحبائهم المحتجزين لدى حركة حماس بأنهم على قيد الحياة".

وأوضحت أنه "بسبب قيود الرقابة، لا يمكن نشر معلومات إضافية، بخلاف حقيقة أن الأهالي سمعوا معلومات جديدة عن أحبائهم في الأسر".

ولم تفصح القناة عن الطريقة التي وصلت بها تلك الإشارات إلى العائلات.

ومؤخرا، طلبت إسرائيل، عبر وسطاء، من حركة "حماس" الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة في غزة، وفق ما نشرته وسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة: "بعض عائلات المختطفين، وليس بالضرورة أولئك الذين تلقوا الإشارات التي طال انتظارها هذا الأسبوع، يعتزمون زيادة الضغط والانتقال إلى أنشطة أكثر تطرفًا مما كان عليه الحال الليلة مع إغلاق الطريق السريع بين القدس وتل أبيب".

وتطالب عائلات الأسرى الإسرائيليين بالتوصل إلى صفقة "فورية" لتبادل الأسرى في غزة بأسرى فلسطينيين، ووقف إطلاق نار مطول في غزة.