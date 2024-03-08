الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في محافظات مصر

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في محافظات جمهورية مصر العربية.

يشهد اليوم الجمعة طقسا دافئا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء وفى الصباح الباكر.

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء.

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أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 8-3-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم في مصر

تسود حالة الطقس الدافئة اليوم في القاهرة الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وبارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتتكون الشبورة المائية في الفترة من 4 إلى 9 صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والسريعة المؤدية من وإلى شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدًا

يوم السبت 9 مارس 2024، تشهد حالة الطقس تكون شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

تشهد حالة الطقس يوم الأحد 10 مارس 2024، تكون شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

لفتت الأرصاد إلى أنه اعتبارا من الاثنين 11 مارس 2024 تشهد حالة الطقس ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء؛ ليسود طقس حار نهار مائل للبرودة ليلا.

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الاثنين 11 مارس 2024 تكون شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، طقسا شتويا مستقرا نسبيا، مع استمرار فرص سقوط الأمطار التي  تكون خفيفة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية تتواصل حالة الاستقرار النسبي في حالة الطقس على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومن بينها الإسكندرية، حيث سادت أجواء شتوية مائلة للبرودة نهارا وباردة ليلا، كما أنه من المتوقع يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة بنسب حدوث تصل لـ30%.

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