قنوات عرض أول حلقة من مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان

يستعد عشاق النجم مصطفى شعبان طرح مسلسل المعلم المقرر عرضة في أول أيام شهر رمضان المقبل 2024، ويضم العمل الكثير من النجوم.

يعد مسلسل المعلم من ضمن المسلسلات ذات 30 حلقة ويعرض يوم الإثنين المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك، وتستمر جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم أعمال درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني؛ لتقديم باقة من أجمل مسلسلات رمضان 2024 التي تناسب جميع الأعمار.

قنوات عرض مسلسل المعلم

يعرض مسلسل "المعلم" بطول النجم مصطفي شعبان عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

يجسد الفنان مصطفي شعبان دور تاجر سمك، بعد تعرض والد مصطفى شعبان بطل العمل بعد خسارة أمواله في السوق ويتعرض للنصب من التجار، يرجع ابنه للانتقام لوالده الذي دخل السجن في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذى تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام، وتجسد سلوى خطاب في مسلسل المعلم دورًا شعبيًا لتظهر بشخصية أكبر معلمة في سوق السمك، وتتوالى أحداث المسلسلس لتدخل "المعلمة" في صراعات كبيرة مع مصطفى شعبان.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل المعلم من بطولة النجم مصطفى شعبان، ويشاركه عدد من الفنانين أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

من المقرر أن يكون 11 مارس 2024 فلكيا، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث يتبقى 3 أيام على حلول شهر رمضان 2024.