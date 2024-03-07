الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

ينتظر محبي الدراما الشعبية مسلسل المعلم، وتبدأ أولى حلقات مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، يوم الإثنين المقبل الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة كبيرة ومختلفة من الأعمال الفنية الدرامية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية كوميديا لايت، والاجتماعية التي تناقش قضايا مهمة في المجتمع المصري  في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

موعد مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

ينتمي مسلسل المعلم للمسلسلات ذات 30 حلقة ويعرض يوم الإثنين المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك.

قنوات عرض مسلسل المعلم

يعرض مسلسل "المعلم" بطول النجم مصطفي شعبان عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

يجسد الفنان مصطفي شعبان دور تاجر سمك، بعد تعرض والد مصطفى شعبان بطل العمل بعد خسارة أمواله في السوق ويتعرض للنصب من التجار، يرجع ابنه للانتقام لوالده الذي دخل السجن في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذى تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام، وتجسد سلوى خطاب في مسلسل المعلم دورًا شعبيًا لتظهر بشخصية أكبر معلمة في سوق السمك، وتتوالى أحداث المسلسلس لتدخل "المعلمة" في صراعات كبيرة مع مصطفى شعبان.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل المعلم من بطولة النجم مصطفى شعبان، ويشاركه عدد من الفنانين أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

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