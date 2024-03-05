القناة الناقلة لمسلسل المعلم مصطفى شعبان ومواعيد العرض من الموضوعات التي يبحث عنها المواطنين على مواقع البحث ومنصات التواصل المختلفة، ويتشوّق الجمهور لمشاهدة مسلسل المعلم عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر عرضه في شهر رمضان المبارك، لذا يبحثون عنه باستمرار، حيثُ أيام قليلة تفصلنا عن حلول أعظم الشهور، وبداية دراما رمضان 2024.

القناة الناقلة لمسلسل المعلم مصطفى شعبان ومواعيد العرض

نعرض للقراء القناة الناقلة لمسلسل المعلم مصطفى شعبان ومواعيد العرض عبر شاشات قنوات الشركة المُتحدة، خلال شهر رمضان المبارك 2024 تقدم مجموعة مختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، والاجتماعية في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

قنوات عرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

وطرحت "المتحدة" البرومو الذي لاقى رواجًا كبيرًا، ومن المقرر أن يُعرض مسلسل "المعلم" عبر شبكة قنوات "الحياة" بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

موعد عرض مسلسل المعلم

من المقرر أن يتم عرض مسلسل المعلم، ضمن مسلسلات رمضان 2024، عبر on وعلى منصة واتش إت.

أبطال وصناع مسلسل المعلم لمصطفى شعبان

يتكون فريق عمل مسلسل المعلم من عدة نجوم وهم:

- مصطفى شعبان

- هاجر أحمد

- أحمد فؤاد سليم

- إنتصار

- سهر الصايغ

- أحمد بدير

- أحمد عبدالله محمود

- طارق النهري

- سلوى خطاب

- منذر رياحنة

- سلوى عثمان

- هالة مرزوق

- محمد أبو داود

- عبدالعزيز مخيون

- حجاج عبدالعظيم

- مصطفى حشيش

- لبنى ونس

- فتوح أحمد

- علاء زينهم

- أسامة الهادي

- جان رامز

- محمود الليثي

- ميران عبدالوارث

- محمد العمروسي

- رشا سامي

- يعد مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، وتأﻟﻴﻒ محمد الشواف.

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البوستر الدعائي لمسلسل المعلم رمضان 2024