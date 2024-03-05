الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

القناة الناقلة لمسلسل المعلم مصطفى شعبان ومواعيد العرض

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

القناة الناقلة لمسلسل المعلم مصطفى شعبان ومواعيد العرض من الموضوعات التي يبحث عنها المواطنين على مواقع البحث ومنصات التواصل المختلفة، ويتشوّق الجمهور لمشاهدة مسلسل المعلم عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر عرضه في شهر رمضان المبارك، لذا يبحثون عنه باستمرار، حيثُ أيام قليلة تفصلنا عن حلول أعظم الشهور، وبداية دراما رمضان 2024.

القناة الناقلة لمسلسل المعلم مصطفى شعبان ومواعيد العرض

نعرض للقراء القناة الناقلة لمسلسل المعلم مصطفى شعبان ومواعيد العرض عبر شاشات قنوات الشركة المُتحدة، خلال شهر رمضان المبارك 2024 تقدم مجموعة مختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، والاجتماعية في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

txt

كيف تفاعل الجمهور مع بروموهات ودعاية مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

txt

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية رشدي الشامي في مسلسل "صدفة"

قنوات عرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

وطرحت "المتحدة" البرومو الذي لاقى رواجًا كبيرًا، ومن المقرر أن يُعرض مسلسل "المعلم" عبر شبكة قنوات "الحياة" بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

يقدم البطل الشعبي.. ما هو الجديد في مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

موعد عرض مسلسل المعلم 

من المقرر أن يتم عرض مسلسل المعلم، ضمن مسلسلات رمضان 2024، عبر on وعلى منصة واتش إت.

أبطال وصناع مسلسل المعلم لمصطفى شعبان 

يتكون فريق عمل مسلسل المعلم من عدة نجوم وهم:

- مصطفى شعبان

- هاجر أحمد

- أحمد فؤاد سليم

 - إنتصار

- سهر الصايغ

- أحمد بدير

- أحمد عبدالله محمود

- طارق النهري

- سلوى خطاب

- منذر رياحنة

- سلوى عثمان

- هالة مرزوق

- محمد أبو داود

- عبدالعزيز مخيون

- حجاج عبدالعظيم

- مصطفى حشيش

- لبنى ونس

- فتوح أحمد

- علاء زينهم

- أسامة الهادي

- جان رامز

- محمود الليثي

- ميران عبدالوارث

- محمد العمروسي

- رشا سامي

- يعد مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، وتأﻟﻴﻒ محمد الشواف.

 

اقرأ المزيد

البوستر الدعائي لمسلسل المعلم رمضان 2024

مسلسل المعلم مصطفى شعبان مسلسل مصطفى شعبان مسلسل مصطفى شعبان المعلم 2024 مسلسل المعلم 2024 مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات المتحدة للخدمات الإعلامية دراما رمضان 2024 ابطال مسلسل المعلم 2024 مواعيد مسلسل المعلم على واتش ات مسلسل المعلم على watch it موعد مسلسل المعلم

مواد متعلقة

يقدم البطل الشعبي.. ما هو الجديد في مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

مسلسلات رمضان 2024.. مصطفى شعبان تاجر سمك في مسلسل المعلم

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل.. جوميز يحذر لاعبى الزمالك من ثنائي الأهلي في نهائي كأس مصر

خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة عن تعطل فيسبوك

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

عودة كهربا واستبعاد وسام أبوعلى.. قائمة الأهلى لنهائى كأس مصر أمام الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟