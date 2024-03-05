كيف تفاعل الجمهور مع بروموهات ودعاية مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

نشرت قناة DMC عدد من البروموهات والبوستارات الدعائية لمسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في رمضان 2024 عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكشفت البروموهات التي نشرتها قناة DMC، ومنصة Watch it الرقمية العديد من الأسرار حول القصة الشهيرة (قصة الحشاشين) التي يُجسدها كريم عبد العزيز في مسلسله الجديد ضمن الموسم الرمضاني 2024.

تفاعل الجمهور مع مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

وتفاعل الجمهور مع بروموهات مسلسل الحشاشين، وأشادوا بقصة المسلسل الذي يتناول أحداث أكبر وأشهر جماعة حاربت الأمراء والحكام وتسببت في رعب العام حينئذٍ.

وتحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم وجبة فنية متكاملة الأذواق وتناسب كل الأعمار، سواء أعمال درامية أو اجتماعية أو كوميدية أو تاريخية، ومن بنها مسلسل الحشاشين الذي يحكي تاريخ فرقة أو جماعة الحشاشين التي تسببت في رعب الحكام والأمراء وأحدثت العديد من المعارك والعداءات التي خلّفت العديد من الأرواح قديما.

قصة وأحداث مسلسل الحشاشين

فريق مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تاريخى تقع أحداثه في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، إذ أسس حسن لصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراؤ المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

ويجسد الفنان كريم عبد العزيز دور حسن الصباح مؤسس الفرقة من خلال رحلة مليئة بالمغامرات، ويقدم أداءً يعكس تفردًا ومهارة في التمثيل، حيث يسعى لترك بصمة لامعة في تاريخه الفني، ويخوض تحديًا كبيرًا من خلال التعامل مع إحدى أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد حساسيةً في المنطقة العربية.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصري، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية، والتي طرحت، في وقت سابق، بوستر جديد لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.