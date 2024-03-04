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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

بعد عرض البرومو التشويقي والبوستر الدعائي لمسلسل الحشاشين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، تصدر البحث عليه على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة موعد عرضه في شهر رمضان وقصة وأحداث المسلسل بالإضافة إلى القائمة الكاملة لأبطاله.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن موعد أول حلقة وقنوات عرض مسلسل الحشاشين، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بطولة النجم كريم عبد العزيز.

قصة مسلسل الحشاشين

يجسد الفنان كريم عبد العزيز دور حسن الصباح مؤسس الفرقة من خلال رحلة مليئة بالمغامرات، ويقدم أداءً يعكس تفردًا ومهارة في التمثيل، حيث يسعى لترك بصمة لامعة في تاريخه الفني، ويخوض تحديًا كبيرًا من خلال التعامل مع إحدى أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد حساسيةً في المنطقة العربية.

رمضان 2024.. كريم عبدالعزيز ينتهي من تصوير شخصية "حسن الصباح" بمسلسل "الحشاشين"

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ومسلسل الحشاشين تاريخى تقع أحداثه في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، إذ أسس حسن لصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراؤ المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

رمضان 2024.. كريم عبدالعزيز ينتهي من تصوير شخصية "حسن الصباح" بمسلسل "الحشاشين"

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصري، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية، والتي طرحت، في وقت سابق، بوستر جديد لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل الحشاشين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم: 

-كريم عبد العزيز

- فتحى عبد الوهاب

- نيقولا معوض

- ميرنا نور الدين

- أحمد عيد

- إسلام جمال

- محمد رضوان

- سامى الشيخ

- عمر الشناوى

- نور ايهاب

 سوزان نجم الدين

- ياسر علي ماهر

- بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف

- المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال

- إخراج بيتر ميمى

 - إنتاج شركة سينرجى

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