الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رمضان 2024.. كريم عبدالعزيز ينتهي من تصوير شخصية "حسن الصباح" بمسلسل "الحشاشين"

كريم عبد العزيز وصناع
كريم عبد العزيز وصناع مسلسل الحشاشين

أعلن المخرج بيتر ميمي عن انتهاء تصوير شخصية “حسن الصباح” التي يجسدها النجم كريم عبد العزيز ضمن أحداث مسلسل “الحشاشين" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2024.

 

ونشر بيتر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة تجمعه بالنجم كريم عبد العزيز والكاتب عبد الرحيم كمال وعدد من صناع مسلسل “الحشاشين" وعلق قائلا: “انهاردة كان اخر يوم لحسن الصباح شكرا استاذ كريم على الدعم و المجهود و الالتزام و الحماس”.

 

ووجه المخرج بيتر ميمي الشكر للكاتب عبد الرحيم كمال وعلق قائلا: “ شكرًا أستاذ عبدالرحيم كمال على حسن الصباح”، واختتم منشوره بالشكر لفريق إخراج مسلسل “الحشاشين" قائلا :"شكرا لأكتر فريق اخراج مخلص يا رب أكرمنا من عندك".

 

 

يتناول مسلسل "الحشاشين"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية التاريخية، قصص طائفة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح في القرن الحادي عشر، إذ ينضم حسن الصباح إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصري، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية، والتي طرحت، في وقت سابق، بوستر جديد لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 12092
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  • الجودة: HD

أبطال مسلسل الحشاشين

وتجدر الإشارة إلى أنه يشارك في مسلسل "الحشاشين" النجم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

الحشاشين بيتر ميمي المخرج بيتر ميمي حسن الصباح كريم عبد العزيز النجم كريم عبد العزيز دراما رمضان

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