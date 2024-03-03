مهرجان الإسماعيلية الدولى يقيم فعالية "يوم السينما الفلسطينية".. غدًا

يقيم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 25 غدًا فعالية فنية تحت عنوان "يوم السينما الفلسطينية فى الإسماعيلية"، حيث يعرض عددًا من الأفلام الفلسطينية.



ويعرض الفيلم الفلسطينى "أحكى يا عصفور"، وذلك بحضور المخرجة عرب لطفى، وهو يحكى عن قصة عدد من المناضلات الفلسطينية من جيل السبعينيات منهن ليلى خالد، تيريز هلسة، وداد قمري وغيرهن وتجربتهن فى المقاومة من أجل فلسطين.



كما يعرض "درب السمونى" لمخرجه ستيفانو سافونا رئيس لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية الطويلة، وتدور أحداثه الفيلم في ريف ضواحي مدينة غزة هناك تجمع زراعي صغير، حيث عائلة السموني الممتدة على وشك إقامة عرس، والذي يعد الاحتفال الأول منذ الحرب الأخيرة، من خلال ذكريات الشباب الناجين، ينقل طريق السموني صورة عميقة ومتعددة الأوجه لعائلة قبل وأثناء وبعد الحدث المأساوي الذي غير حياتها إلى الأبد.



ومن المقرر أن تقدم الكاتبة تيرى جينسبيرج كتابها الأخير وهو بعنوان "تصور النضال الفلسطيني" وذلك عام 2016.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يحتفي هذا العام بالدورة الـ 25 التي ستكون استثنائية في فعاليتها حيث الاحتفال بالتاريخ الطويل للمهرجان ودوراته السابقة، وستقام الدورة الـ 25 في الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2024.