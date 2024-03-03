الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مناقشة فيلم 36 شارع الورود المشارك بمهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية الدولي

أقيم منذ قليل ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 25، ندوة عن فيلم" 36 شارع الورود" للمخرج كريستيان شيبولياس، والتي  أدارها الناقد السينمائي هيثم مفيد.

 أحداث الفيلم

وبدأت المناقشة عقب مشاهدة الفيلم حيث تدور الأحداث  عن ريتا أم شابة تعمل كمذارعة تسئم من وحدتها وتشعر بالقلق والرعب من المستقبل المجهول وتلتقي مع مدرب عقلي لأنها تحلم بحياة أفضل، وهذا هو ثاني فيلم يشارك به في المهرجان بعد فيلمه الأول.، الورود Flowers في نسخة عام 2021.  

الزهور تعبر عن التغيير وهو ما يظهر هنا في حياة بطلة العمل

وعند سؤال المخرج إذا كان للورود مغزى في أفلامه أو تعبر عن شيء معين، رد قائلاً: إن الزهور تعبر عن التغيير وهو ما يظهر هنا في حياة ريتا بطلة العمل فهي تسعى لتغيير حياتها للأفضل .

وقال المخرج إنه في طريقة لعمل الفيلم الثالث له، ولكنه لم يمتلك تصور كيف تسير أحداثه  حتى الآن، و لكن ربما يكون عن شخصية تحاول تغيير حياتها للأفضل، وعند سؤاله عن هذه الثلاثية في أفلامه قال أن مفهوم الثلاثية شائع في إيطاليا لهذا يتم العمل على الفيلم الثالث  ليكون في نفس هذا السياق.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي، ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991

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مهرجان الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية كريستيان شيبولياس الإسماعيلية الأفلام التسجيلية والقصيرة المركز القومي للسينما القومي للسينما

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