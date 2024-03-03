ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق بمهرجان الإسماعيلية الدولي.. غدا

يقيم مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 25 ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق، الساعة الرابعة مساء غدا الاثنين بالقاعة الصغري بقصر ثقافة الإسماعيلية، تحت عنوان "رحلة الفيلم من الفكرة الى دار العرض السينمائى".

ويتم خلال الماستر كلاس مناقشة كيفية صناعة الفيلم سواء روائى قصير أو طويل أو تسجيلى.

كنا يناقش أشرف فايق فى الماستر كلاس مراحل صناع الفيلم بداية من فكرته وتحويلها الى السيناريو، حتى خروج النسخة النهائية منه، ويشهد الماستر كلاس جانب عملى أيضا حيث يعرض عدد من مشاهد الأفلام على طلبة معهد السينما الذى يحرصون على حضور الماستر كلاس.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.