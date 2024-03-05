أبرز المعلومات عن مدينة «أصفهان» التي يتناولها مسلسل «الحشاشين» في دراما رمضان 2024

خطف البرومو التشويقي لـ مسلسل "الحشاشين"، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، أنظار الجمهور، وتزايد البحث عن تفاصيل العمل من قبل المصريين يومًا بعد يوم،ومن المقرر أن ينافس الحشاشين في مارثون مسلسلات رمضان 2024.

مؤخرًا، تساءل الجمهور "أصفهان" التي جاءت في برومو المسلسل، فما هى أسرار تلك المدينة العتيقة؟ وما حكاية طائفة الحشاشين؟.

أبرز المعلومات عن «أصفهان»

مدينة إيرانية، تعد من أقدم المدن المأهولة بالسكان في العالم، ويشير التاريخ إلى أنها كانت عاصمة الإمبراطورية الفارسية حين كان هنري الرابع ملكا لفرنسا.

يزورها الأجانب، من كل دول العالم، لاستكشاف المدينة الإسلامية الشهيرة، فهي من أقدم المدن الإيرانية ومرکز محافظة أصفهان وتقع على بعد 340 كيلومترا، جنوب طهران، وشهدت كثير من المعارك خلال الفتح الإسلامي.

يسكن أصفهان حوالي ثلاثة ملايين ومائة ألف نسمة، ويصفها خبراء السياحة والأثار بأنها من عوالم ألف ليلة وليلة لجمال طبيعتها والزخرفة الإسلامية الفنية الموجودة بمساجدها، فيما يصفها البعض الآخر بأنها بوابة للتاريخ.

من أبرز المعالم السياحية التاريخية الموجودة بالمدينة قصر عالی قابو، مسجد الإمام، يقع فی قلب میدان نقش جهان وکان المسجد یحمل أسماء عدیده منها: مسجد سلطانی، مسجد شاه ومسجد عباسی الكبیر وقد تم إنشاءه فی العهد الصفوي،وأيضًا ميدان نقش جهان في أصفهان، وهو من أروع الأماکن السياحية، تم بناءه على الطرز التاريخية القدیمة.

ومسجد الشیخ لطف الله، ويقع في ساحة نقش جهان ويصور العمارة الإيرانية الفريدة، حيث الألوان الزاهية الجميلة فی هذا المسجد وهندسته المعمارية التي تحقق أقصى استفادة من الضوء الطبيعی.

وحمام الشیخ بهایی، الذی یزوره کل عام الآلاف من السائحین والأجانب لأنه يضن العديد من الآثار الباقیة من العصر الصفویوبما القديم

من هم الحشاشين؟

طائفة الحشاشين أو الحشاشون الإسماعيلية النزارية، هم طائفة انتشرت حدودهم الجعرافية في بلاد فارس وفي الشام، واتخذت طائفة الحشاشين بزعامة حسن الصباح، قلعة ألموت حصنًا مقامًا لها فوق طنب ضيق، على قمة صخرة عالية في قلب جبال شمال إيران.

ومن هذه القلعة شنت الجماعة حملاتها الإرهابية ضد السلاجقة على مدار قرنين من الزمان، وأسس حسن الصباح، في هذه القلعة ما يعرف بـ الدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلية النزارية المشرقية، وسعى حسن الصباح إلى نشر دعوته وكسب الأنصار، وأيضًا مطاردة السلاجقة.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل "الحشاشين"الذى كتبه عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي،كوكبة من النجوم والنجمات على رأسهم فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.