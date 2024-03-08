الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي

موعد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية، وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان 2024.

موعد وقنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 من أكثر الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم.

txt

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8

موعد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8

ينطلق عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 رمضان 2024، الإثنين الموافق 11 مارس 2024، لكن لم تعلن الشركة المُنتجة للمسلسل حتى الآن توقيت عرضه رسميًا على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8

وتنقل قناة ON بشكل حصري مسلسل الكبير أوي الجزء 8 طوال أيام شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it الرقمية، ومن المتوقع أن يكون الجزء الثامن مليئًا بالمواقف المضحكة والطريفة التي تجذب المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.


قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور قصة الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.


أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 من عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي

الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل احمد مكي دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة أحمد مكى مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8

مواد متعلقة

توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في محافظات مصر

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وموعد أول أيام عيد الفطر

فى يوم المرأة العالمى 2024.. تمارين يومية للنساء فوق سن الأربعين

أخبار فاتتك| موعد نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك.. وأسعار الفراخ البيضاء اليوم

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وأبرز الأدعية المستجابة

قائمة أكلات شهر رمضان 2024

أفكار إفطار رمضان 2024.. طريقة عمل الجلاش باللحم المفروم

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 6 فبراير 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. ماذا قال كولر للاعبى الأهلى عن شيكابالا وثلاثى الزمالك المرعب؟

عاجل.. كلوب يحسم مصير مشاركة محمد صلاح فى مباراة مان سيتى

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

عاجل| "الدستور" تنفرد بتفاصيل إغلاق مزايدة الذهب فى مصر بمشاركة 4 شركات عالمية

مفاجآت جوميز.. "الدستور" تكشف تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

كتابة تشبه الأحلام

د.كريمة الحفناوى

مطالب النساء فى اليوم العالمى للمرأة

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى