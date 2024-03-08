مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8

موعد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية، وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان 2024.

موعد وقنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 من أكثر الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8

ينطلق عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 رمضان 2024، الإثنين الموافق 11 مارس 2024، لكن لم تعلن الشركة المُنتجة للمسلسل حتى الآن توقيت عرضه رسميًا على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8

وتنقل قناة ON بشكل حصري مسلسل الكبير أوي الجزء 8 طوال أيام شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it الرقمية، ومن المتوقع أن يكون الجزء الثامن مليئًا بالمواقف المضحكة والطريفة التي تجذب المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.



قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور قصة الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.



أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 من عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي