الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8

الكبير اوي
الكبير اوي

ينتظر متابعو مسلسل الكبير أوي عرض الجزء الثامن منه خلال شهر رمضان المقبل، إذ ينافس النجم أحمد مكي في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل الكبير أوي.

"الكبير أوي" هو أحد مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينتمي إلى المسلسلات فئة 30 حلقة، ولاقى البرومو الخاص به العديد من الإفيهات المضحكة وتفاعل معها الجمهور.

موعد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8

ينطلق عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 رمضان 2024، الإثنين الموافق 11 مارس 2024، لكن لم تعلن الشركة المُنتجة للمسلسل حتى الآن توقيت عرضه رسميًا على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتنقل قناة ON بشكل حصري مسلسل الكبير أوي الجزء 8 طوال أيام شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it الرقمية، ومن المتوقع أن يكون الجزء الثامن مليئًا بالمواقف المضحكة والطريفة التي تجذب المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.

 

قصة الكبير أوي

يضم الجزء الثامن من المسلسل عدد من الاسكتشات الكوميدية، وتدور القصة حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي".

 

أبطال الكبير أوي

ويشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل الكبير أوي 8 المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم:

- أحمد مكي

- رحمة أحمد

- بيومي فؤاد

- مصطفى غريب

- هشام إسماعيل

- محمد سلام

- سماء ابراهيم

- حسين حجاج

- حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف.

- العمل من إنتاج شركة سينرجي

-  تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين

- إخراج أحمد الجندي.

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