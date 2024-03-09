السبت 09 مارس 2024
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الصحة

أعراض مشابهة للإنفلونزا.. ما لا تعرفه عن حمى الببغاء؟

حمى الببغاء
حمى الببغاء

تعد حمى الببغاء، والمعروفة أيضًا باسم داء الببغائية، هى عدوى بكتيرية نادرة ولكنها قد تكون خطيرة تسببها بكتيريا الكلاميديا ​​الببغائية. 

ويعرف عن داء الببغاء، بأنه عدوى بكتيرية تصيب الجهاز التنفسي، والمعروفة أيضًا باسم حمى الببغاء، وتسبب في وفاة خمسة أشخاص في جميع أنحاء أوروبا هذا العام، ويمكن أيضًا أن تنتقل عدوى الطيور من خلال استنشاق جزيئات من ريش الطيور أو برازهم الجاف، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، قد يعاني الأشخاص المصابون بالببغاء من أعراض تشبه أعراض الالتهاب الرئوي، بما في ذلك السعال وصعوبة التنفس وألم في الصدر.

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مميتة وأثارت الرعب فى أوروبا.. متخصص فى علم الفيروسات يُحذر من "حمى الببغاء"

وفقًا لتقرير نشره موقع "hindustan times"، نرصد لكم أبرز أعراض حمى الببغاء والمعروفة أيضًا باسم داء الببغائية، هي عدوى بكتيرية نادرة ولكنها قد تكون خطيرة تسببها بكتيريا الكلاميديا ​​الببغائية، وتؤثر هذه العدوى في المقام الأول على الطيور، وخاصة الببغاوات والحمام والدواجن.

أعراض حمى الببغاء

على الرغم من أن أعراض حمى الببغاء لدى الأشخاص يمكن أن تختلف بشكل كبير، إلا أنها غالبًا ما تشمل الحمى والصداع والقشعريرة وآلام العضلات والسعال وضيق التنفس وأعراض مشابهة للالتهاب الرئوي، وفي الحالات القصوى، قد يؤدي ذلك إلى عواقب بما في ذلك التهاب عضلة القلب، أو التهاب القلب" العضلات، أو أعراض عصبية أخرى:

1 - أعراض الجهاز التنفسي: تظهر حمى الببغاء عادة بأعراض تشبه الالتهاب الرئوي، بما في ذلك السعال وصعوبة التنفس وألم في الصدر.

2 - الحمى والقشعريرة: قد يعاني المرضى من ارتفاع في درجة الحرارة مصحوبة بقشعريرة وتعرق.

3 - آلام العضلات والتعب: الضعف العام وآلام العضلات والتعب من الأعراض الشائعة.

4 - الصداع وآلام الجسم: قد يعاني الأشخاص المصابون بحمى الببغاء من صداع وآلام في الجسم مشابهة لتلك التي تظهر في الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا.

5 - أعراض الجهاز الهضمي: قد يصاب بعض المرضى بأعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن.

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