الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تعرف على موعد وقنوات عرض مسلسل "الحشاشين" للنجم كريم عبدالعزيز

الحشاشين
الحشاشين

ينتظر الكثيرون عرض مسلسل "الحشاشين" في رمضان 2024 الذي لا تفصلنا عنه سوى بضعة أيام، ومن المتوقع أن يكون هذا العمل ملحمة تاريخية، حيث يصنف أنه الأكبر والأضخم انتاجًا، لذا يتساءل الكثيرون عن مواعيد عرضه. 

موعد عرض مسلسل “الحشاشين”

ومن المقرر أن تعرض الحلقات الأولى من مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبدالعزيز يوم 11 مارس 2024 المقبل، وهو الموافق 1 رمضان 1445، ولكن إلى الآن لم تعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مواعيد عرض مسلسل "الحشاشين" على القنوات التابعة لها.

ومسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز، يعتبر أحد أبرز مسلسلات الإثارة في دراما رمضان 2024، وهو يتكون من 30 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى قنوات المتحدة، والمنصات الإلكترونية التابعة لها، وهو يعتبر أضخم إنتاج فني في موسم دراما رمضان 2024.

القنوات العارضة لمسلسل "الحشاشين"

إذ إنه من المقرر أن يعرض المسلسل على قناة DMC في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية.

قصة مسلسل "الحشاشين"

 

أما عن قصة مسلسل "الحشاشين" فهى تدور حول مؤسس طائفة الحشاشين "حسن ابن الصباح"، والذي يجسد شخصيته النجم كريم عبدالعزيز، و"الصباح" هو مؤسس أخطر جماعة قتالية في التاريخ، والتي وصفت بأنها قد أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهي طائفة "الحشاشين" والمسلسل يعد عملًا تاريخيًا مأخوذًا عن أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل “الحشاشين”

ويشارك النجم كريم عبدالعزيز بطولة مسلسل الحشاشين عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم نضال الشافعي، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نورالدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل الحشاشين رمضان 2024 مسلسلات رمضان مسلسل الحشاشين رمضان 2024 قائمة مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسلات الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 المصرية جميع مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصر اقوي مسلسلات رمضان 2024 مسلسل الحشاشين 2024 مسلسلات رمضان 2024

الأكثر قراءة

تراجع التضخم لأدنى مستوياته.. توقعات متفائلة بشأن تبعات قرارات "المركزى"

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

سعر الدولار الآن في البنوك المصرية بعد رفع الفائدة 600 نقطة

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

تحديث لحظي.. سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية بعد رفع سعر الفائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟