قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

أصدر المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتحديد مواعيد العمل خلال شهر رمضان، لجميع العاملين بشركات البترول، بناءً على طبيعة الأقسام المختلفة والعمليات الإنتاجية في المواقع والحقول.

قرار وزير البترول لكل العاملين

وأوضحت شركة بتروجاس، التابعة لوزارة البترول، في منشور رسمي لها، أنه بناءً على قرار الوزير، تم تحديد مواعيد العمل كالتالي:

أولًا: بالنسبة للإدارة المركزية للشركة، تبدأ ساعات العمل من السابعة والربع صباحًا وتنتهي الساعة الثانية والربع بعد الظهر، من يوم الأحد حتى يوم الخميس في كل أسبوع.

وبالنسبة للعاملين بنظام الثلاث مناوبات بالمبنى الرئيسي بالشركة، ساعات الورديات كالتالي:

- الوردية الأولى تبدأ من السابعة والربع صباحًا وتستمر حتى الثانية والربع مساءً، بواقع 8 ساعات.

- الوردية الثانية تبدأ من الثانية والربع مساءً وتستمر حتى العاشرة والربع مساءً، بواقع 8 ساعات.

- الوردية الثالثة تبدأ من العاشرة والربع مساءً وتستمر حتى السابعة والربع صباحًا.

صيدلية الشركة

بالنسبة لصيدلية الشركة، تعمل بنظام الوردية الأولى من الساعة السابعة والربع صباحًا حتى الثانية والربع مساءً.

أما بالنسبة للمستشفى في الشركة، فنظام العمل بالورديات يتم تنظيمه وفقًا لمتطلبات واحتياجات المستشفى على النحو التالي:

- يطبق نظام ثلاث ورديات للسائقين والتمريض فقط.

- تبدأ الوردية الأولى من الساعة السابعة والربع صباحًا حتى الثانية والربع مساءً.

- تبدأ الوردية الثانية من الساعة الثانية والربع مساءً حتى العاشرة والربع مساءً.

- تبدأ الوردية الثالثة من الساعة العاشرة والربع مساءً حتى السابعة والربع صباحًا.

بالنسبة للعاملين بالحاسب الآلي في إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن الوردية الأولى تبدأ من السابعة والربع صباحًا حتى الثانية والربع مساءً، أما الوردية الثانية فتبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

أما بالنسبة للعاملين في مواقع العمل:

- العاملون بالخدمات المعاونة، والذين ليس لهم احتكاك مباشر بالإنتاج، ويعملون بنظام الخمسة أيام أسبوعيًا، فساعات العمل تبدأ من السابعة والربع صباحًا وتنتهي الثانية والربع بعد الظهر.

- العاملون بالخدمات المعاونة بنظام الستة أيام أسبوعيًا، فساعات العمل تبدأ من السابعة والربع صباحًا وتنتهي الثانية والربع بعد الظهر، مع استحقاقهم المزايا المقررة.

بالنسبة لخطوط الإنتاج في مصنع تعبئة مسطرد، القطامية، الجيزة:

- الوردية الأولى تبدأ من السابعة والربع صباحًا حتى الثالثة والربع مساءً.

- الوردية الثانية تبدأ من الثالثة مساءً حتى الحادية عشرة والربع مساءً.

- الوردية الثالثة تبدأ من الحادية عشرة مساءً حتى السابعة والنصف صباحًا.

بالنسبة لمصنع عجرود:

- الوردية الأولى تبدأ من السابعة والربع صباحًا حتى الثالثة والربع مساءً.

- الوردية الثانية تبدأ من الثالثة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً.

بالنسبة لمصنع إصلاح وصيانة الأسطوانات في الإسكندرية والقطامية ومسطرد:

- الوردية الأولى تبدأ من السابعة والربع صباحًا حتى الثالثة والربع مساءً.

- الوردية الثانية تبدأ من الثالثة عصرًا حتى الحادية عشرة والربع مساءً.

بالنسبة لمواعيد العمل في مواقع النقل، يتم تطبيق نظام الورديتين الأولى والثانية على نفس النحو المعتمد في مواعيد العمل بخطوط الإنتاج في مصانع التعبئة.

بالنسبة لموقع القطامية لتشغيل سائقي التوزيع:

- الوردية الأولى تبدأ من الساعة الخامسة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

- الوردية الثانية تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثامنة مساءً.

أما بالنسبة لمواعيد العمل في الورش المركزية، فيتم تطبيق نظام الوردية الأولى فقط.

يُراعى في جميع المواقع الانتاجية التشديد والالتزام الكامل بعملية التسليم والتسلم للورديات العاملة بالمنطقة المركزية وجميع مواقع الشركة.

وعلى مديري المواقع الانتاجية متابعة برامج الانتاج لجعل شهر رمضان الكريم شهر العمل والإنتاج والعبادة، والتأكيد على أهمية انتظام دولاب العمل على مدار اليوم وإنجاز الأعمال وقضاء مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والمضي قدما في تنفيذ المشروعات دون تأخير أو تأجيل، وتقسيم العمل بالمشروعات النوعية الكبرى إلى ورديات لضمان الالتزام بمواعيد التنفيذ.