الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بالأسماء.. "بتروجاس" تُصدر أكبر حركة ندب وترقيات بعد قرار وزير البترول

بتروجاس
بتروجاس

أصدرت شركة بتروجاس، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إعلانًا عن أكبر حركة ندب وترقيات لموظفيها حتى الآن، والتي تضمنت مناصب عليا مثل "رئيس قسم/مدير إدارة".

حركة ندب وترقيات شركة بتروجاس 

وصدرت حركة ترقيات موظفي شركة بتروجاس استنادًا إلى القرار رقم "1367" لعام 2023 الصادر عن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى القوانين التنظيمية للعاملين في قطاع البترول والتحديثات الخاصة بها. 

كما تمت الموافقة على هذه الترقيات بناءً على توصيات من لجنة شؤون العاملين في اجتماعها الثاني لعام 2024، الذي عُقد في 26 فبراير 2024، وأُقر محضره من قبل مجلس الإدارة، إلى جانب الالتزام بالهيكل التنظيمي الموافق عليه للشركة والتعديلات اللاحقة عليه.

مادة أولى من القرار

وتنص المادة الأولى من القرار على ترقية الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القوائم الملحقة من موظفي الشركة لتولي مناصب (مدير إدارة/رئيس قسم) بناءً على خبرتهم الإجمالية والمعايير المحددة للترقية، اعتبارًا من تاريخ نفاذ القرار في 1 فبراير 2024، كما يتعين على الموظفين الذين تمت ترقيتهم مواصلة أداء مهامهم الأصلية بالإضافة إلى مسؤولياتهم الجديدة، وفقًا للوائح العمل المعتمدة داخل الشركة.

مادة ثانية

كما تنص المادة الثانية على أن الموظفين الذين تمت ترقيتهم سيحصلون على علاوة ترقية بناءً على نسبة تقييم أدائهم الأخير، وذلك اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار، هذه العلاوة ستحسب استنادًا إلى رواتبهم الأساسية الشهرية كما كانت في اليوم الذي يسبق تاريخ إصدار القرار، مع الأخذ في الاعتبار الحد الأقصى للعلاوة كما هو موضح في المادة "58" من اللائحة التنظيمية للعاملين في قطاع البترول.

مادة ثالثة:

على جميع الإدارات المختصة تنفيذ القرار.

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وفى سياق منفصل شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، بصفته ممثلًا عن مصر، في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي أقيم اليوم في الجزائر، خلال القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات المنتسبة للمنتدى، المزمع عقدها غدًا السبت. 

كما أنه من المقرر أن يلقي المهندس طارق الملا كلمة باسم مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بتروجاس تطلق أكبر حركة ندب وترقيات

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ترقيات حركة ندب حركة ندب وترقيات وزارة البترول والثروة المعدنية شركة بتروجاس

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