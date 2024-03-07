"البترول" تستثمر 1.2 مليار دولار لزيادة الإنتاج عبر حفر 123 بئرًا

قال المهندس سعيد عبدالمنعم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة خالدة للبترول، إن العام المالى 2024/ 2025 سيشهد ضخ استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار وحفر 42 بئرًا استكشافية وحفر 81 بئرًا تنموية في مناطق الشركة بالصحراء الغربية والانتهاء من برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة حوض أبوالغراديق، بالإضافة إلى إكمال برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة شوشان- غرب كلابشة، والذى من المتوقع البدء فيه خلال مارس الحالي، ومن المستهدف تحقيق متوسط إنتاج يومي من حقول الشركة يقدر بنحو 270 ألف برميل مكافئ في اليوم.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تكثيف العمل والتعاون بين قطاع البترول وشركائه من الشركات العالمية لمواجهة التحديات الحالية في أنشطة إنتاج البترول والغاز، في ضوء الوضع الاقتصادى العالمى وتداعياته من تغيرات وارتفاعات في تكاليف الخدمات البترولية وعناصر التكاليف الاستثمارية لمشروعات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، الأمر الذي يتطلب تكثيف خطط وبرامج الاستغلال الأمثل للأصول والموارد، من أجل خفض التكلفة وتحسين الأداء الإنتاجى في الحقول.

الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول لاعتماد موازنتها الاستثمارية للعام المالى 2024/ 2025، بحضور المهندس عاطف حسن، رئيس مجلس الإدارة، حيث أوضح الوزير أنها تستهدف تنفيذ الخطط للمساهمة في التغلب على التحديات والوصول إلى أفضل النماذج والإسهام بفعالية في الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أهمية تكثيف عمليات البحث والاستكشاف والعمل بشكل أكبر على زيادة أنشطة ومعدلات حفر الآبار الجديدة لتحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى على حد سواء، واستخدام التقنيات الحديثة في تحسين معدلات إنتاج البترول، كما أكد أهمية الارتقاء بمنظومة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

شركة أباتشي العالمية

ووجّه الملا الشكر لشريك قطاع البترول شركة "أباتشي" العالمية على التزامها بتحقيق النمو لاستثماراتها في مصر في قطاع الطاقة وتفهمها للتحديات وحرصها على التعاون الكامل مع قطاع البترول المصري، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق أمس على اتفاقيات جديدة للبحث والاستكشاف وإحالتها إلى البرلمان، والتي تتضمن خططًا واستثمارات جديدة للبحث والاستكشاف من جانب شركة "أباتشي".

كما جرى استعراض ما تحقق من نتائج خلال النصف الأول من العام المالى الجاري 2023/ 2024، حيث تم تحقيق 10 اكتشافات بترولية في النصف الأول من العام المالي الحالي تسهم في زيادة الإنتاج الكلى للشركة وتعويض التناقص الطبيعى للآبار، وأضاف أن إنتاج الشركة من حقولها بالصحراء الغربية خلال العام المالى الحالي 2023/ 2024 بمعدلات حوالى 269 ألف برميل مكافئ في اليوم.

كما تم استعراض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتأثيرها الإيجابي على معدلات الإنتاج، وتشمل إنشاء عدد من خطوط الأنابيب لنقل الخام والغاز وتطوير المحطات والتسهيلات.

حضر الجمعية العامة الجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والمهندس شريف حسب الله، وكيل الوزارة لشئون الإنتاج، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات، والمهندس حسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس ديفيد تشي، نائب رئيس شركة "أباتشي" العالمية، ومدير الشركة بمصر والمهندس محمد وسام مدير عام شئون الغاز بالوزارة، ونائبا رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج الدكتور عبدالحميد جويلي، والمهندس محمد رشدي.