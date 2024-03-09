مسلسلات رمضان 2024.. قصة الكبير أوي 8 وموعد العرض

يبحث متابعين سلسلة مسلسل الكبير اوي عن قصة مسلسل الكبير أوي 8 وموعد العرض، ومن المقرر طرح المسلسل على شاشات المتحدة خلال الشهر الكريم المقبل.

يستعد عشاق الكوميديا عرض الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي ويعرض خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2024، للفنان أحمد مكي وعدد من نجوم الكوميديا، خاصة أن المسلسل على مدار أجزائه السابقة حقق نجاحًا كبيرًا.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8

ينطلق عرض مسلسل الكبير أوي 8 رمضان 2024، الإثنين الموافق 11 مارس 2024، لكن لم تعلن الشركة المُنتجة للمسلسل حتى الآن توقيت عرضه رسميًا على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8

وتنقل قناة ON بشكل حصري مسلسل الكبير أوي الجزء 8 طوال أيام شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it الرقمية، ومن المتوقع أن يكون الجزء الثامن مليئًا بالمواقف المضحكة والطريفة التي تجذب المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.



قصة مسلسل الكبير اوي 8

تدور قصة الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.



أبطال مسلسل الكبير أوى 8

يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 من عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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