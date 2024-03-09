مسلسل "صيد العقارب" يضم مجموعة كبيرة من الشباب.. اعرف التفاصيل

مسلسل "صيد العقارب"، للفنانة غادة عبدالرازق، من أهم مسلسلات رمضان 2024 التى ينتظرها الجمهور، حيث تتميز الفنانة غادة عبدالرازق بأدوارها التى يحبها متابعوها، وتخوض غادة عبدالرازق دراما رمضان 2024 بهذا المسلسل.

قصة مسلسل "صيد العقارب"

تأتى قصة مسلسل "صيد العقارب"، للفنانة غادة عبدالرازق، مختلفة تماما عن الأدوار التى سبق وقدمتها، حيث يتناول المسلسل ظهور غادة في دور تاجرة سموم، باستخلاص سم العقارب وبيعه.

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وتدور قصة مسلسل "صيد العقارب" للفنانة غادة عبد الرازق، في إطار درامي عائلي، إذ تظهر خلال الأحداث في دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

تتر مسلسل "صيد العقارب"

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "صيد العقارب"، الذي تخوض بطولته النجمة غادة عبدالرازق، عن كواليس تسجيل النجمة نوال الكويتية تتر العمل المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتحمل أغنية تتر مسلسل "صيد العقارب" اسم "كنا واحد"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

أبطال مسلسل "صيد العقارب"

يشارك فى مسلسل صيد العقارب عدد من الفنانيين الشباب وهم كالتالى:

الفنانة منال سلامة.

الفنان أحمد ماهر.

الفنان رياض الخولي.

الفنان صفاء جلال.

الفنانة سامية عاطف.

الفنان مجدي بدر.

الفنان ميار الغيطي.

الفنان عماد صفوت.

الفنانة سامية عاطف.

الفنان محمد علي رزق.

الفنانة أحمد جمال سعيد.

الفنانة مي القاضي.

الفنانة عزوز عادل.

الفنانة أحمد ماجد.