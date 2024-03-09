السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

قبل تجليسه اليوم.. من هو الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة؟

الانبا أكسيوس أسقف
الانبا أكسيوس أسقف المنصورة

قرر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تجليس الأنبا أكسيوس، الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون بالقاهرة، خلفا لمثلث الرحمات الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها والذي توفي في 2 ديسمبر 2022، وكلف البابا تواضروس انذاك الأنبا صليب أسقف ميت غمر بالإشراف على إيبارشية المنصورة لحين اختيار أسقفًا لها.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن «الأنبا أكسيوس»، أسقف المنصورة الجديد:-

  • تاريخ الميلاد: 3 مارس 1974 م.
  • في رهبته كان له أعمال خدمة في أعمال الدير المتنوعة.
  • خدم لفترة قصيرة في دولة الإمارات العربية
  • وخدم منطقة عين شمس والمطرية.
  • تم رسامته أسقفًا لعين شمس، مع تجليس ورسامة آباء آخرين (يومَي 6 و7 مارس 2021 م.)، وذلك في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.
  • ومن المقرر أن يتم تجليسه اليوم أسقفًا على إيبارشية المنصورة ونقل الانبا أرشليدس أسقف عام بكندا لمنطقة عين شمس.

وأعلنت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ترتيبات  سيامة وتجليس الآباء الأساقفة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم.

وأوضحت الكاتدرائية في بيان لها: أنه تبدأ صلوات العشية الساعة السادسة مساء اليوم السبت ۹ مارس ۲۰۲٤، وتفتح الأبواب في الساعة الرابعة مساءً.

وتابعت: أنه يبدأ قداس السيامة في السابعة من صباح غد الأحد ۱۰ مارس ۲۰۲۴، وتفتح الأبواب للحضور في السادسة صباحا.

وأكدت أنه يسمح بحضور العشية والقداس لحاملي الدعوات التي تم توزيعها في الإيبارشيات والأديرة التي سيسام ويجلس الآباء الأساقفة عليها.

مُضيفًا: دخول الآباء المطارنة والأساقفة من البوابة الرئيسية للكاتدرائية بشارع رمسيس بوابة (1) بسياراتهم،  الدخول بالنسبة للآباء الكهنة والشمامسة والشعب من حاملي الدعوات من البوابة الرئيسية للكاتدرائية بشارع رمسيس بوابة (۱)، على أن يكونوا مترجلين بدون سيارات رجاء من جميع الحضور التعاون مع رجال الأمن وخدام الكشافة لتسهيل مهمتهم في الحفاظ على النظام والترتيب.

البابا تواضروس الثاني الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة الانبا صليب الإشراف على إيبارشية المنصورة

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