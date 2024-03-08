بعد الأستقرار عليهم.. تعرف على الأساقفة الجدد الذي يرأس البابا رسامتهم غدًا

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد ترأس البابا تواضروس الثاني، رسامات الأساقفة الجدد لإيبارشيتي نجع حمادي، ودير الشايب بالأقصر، وحلوان والمعصرة والمنصورة.

و يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، سیامات الآباء الأساقفة الجدد لإيبارشيات نجع حمادي والمنصورة في السبت 9 مارس، على أن يترأس قداس السيامات الأساقفة الأحد 10 مارس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تجليس الأنبا أكسيوس أسقفًا لإيبارشية المنصورة وتوابعها

وقد استقر البابا تواضروس الثاني على سيامة الراهب القمص أنسطاسي السريانى أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وتوابعها، وسيامة الراهب القمص إقلاديوس السريانى أسقفًا ورئيسًا لدير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، وتجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا أكسيوس أسقفًا لإيبارشية المنصورة وتوابعها، وتجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا توماس التوماسي أسقفًا ورئيسًا لدير القديسة العذراء والملاك بالبهنسا محافظة المنيا، وتجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل أسقفًا لإيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، بالإضافة إلى نقل خدمة نيافة الحبر الجليل الأنبا أرشليدس الأسقف العام بتورنتو ووسط كندا للخدمة بكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

وكان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد اختتم، امس الخميس، عقد اجتماعاته التي بدأها يوم الأثنين الماضي.

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الخميس، الجلسة الختامية للمجمع المقدس، بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والتي تناقش التوصيات والتقارير المقدمة من لجان المجمع المقدس الـ12، والتي عقدت اجتماعاتها خلال الفترة الماضية.

المجمع المقدس

المَجْمع المقدس هو الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويرأسه البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويجتمع مرة كل سنة لمدة أسبوع من أجل مناقشة الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية، ويضم 12 لجنة أو أكثر، ويجتمع بدعوة من بابا الكنيسة أثناء الأزمات؛ ليعطي رأيه في الحدث- لكن جوهر عمله غير سياسي. ويضع القواعد والأنظمة المتعلقة بمسائل الكنيسة المنظمة والإيمان، وأمور الخدمة.

ويرأس المجمع المقدس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويضم مطارنة وأساقفة الكنيسة، ورؤساء الأديرة، ووكيلي البطريركية للإسكندرية والقاهرة.

