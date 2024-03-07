الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

دير الرزيقات يُعلن غلق أبوابه خلال فترة الصوم الكبير

دير الرزيقات
دير الرزيقات

قرر عدد من الأديرة القبطية غلق أبوابها أمام الأقباط، تزامنًا مع بدء الصوم الكبير، والذي يبدأ في 11 مارس ويستمر لمدة 55 يومًا، كإجراء كنسي متبع إذ يتفرغ الرهبان للصلاة والتعبد والتسابيح خلال فترة الصوم الكبير. 

ومن جهته؛ أعلن دير مارجرجس والمعروف بالرزيقات بالأقصر، عن إغلاق أبوابه أمام الأقباط والزوار طيلة فترة الصوم الكبير الذي يبدأ الاثنين المقبل.


وقال الدير في بيان له "يعتذر دير مارجرجس بالرزيقات عن استقباله للزوار طوال أيام الأسبوع خلال فترة الصوم الكبير ماعدا يوم الأحد من كل أسبوع، ولا يوجد أي استثناءات".
 

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فيما قالت مٌصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أديرة الراهبات تغلق أبوابها نهائيًا خلال فترة الصوم الكبير على أن تفتح أبوابها في 26 إبريل، عقب انتهاء الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، مضيفًا أنه من أبرز تلك الأديرة دير القديس أبي سيفين بمصر القديمة للراهبات، ودير الأمير تادرس بحارة الروم، ودير مارجرجس بحارة زويلة ودير الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادي، وذلك في إطار حرصهم على أداء الخلوات الروحية طوال فترة الأصوام.

 موعد عيد القيامة

وتستعد الكنائس المسيحية الثلاث للاحتفال بعيد القيامة المجيد، مساء السبت 4 مايو 2024، إذ تقام صلوات قداس عيد القيامة المجيد هذا العام، بإجراءات احترازية مشددة، والتى تتراوح ما بين عدد محدود من الحضور أو دون حضور شعبي.
 وقالت مصادر كنسية مٌطلعة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ يترأس قداس عيد القيامة المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء السبت 23 ابريل المقبل بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة إلى جانب عددًا محدود من الشعب القبطي.

وعيد القيامة هوعِيدُ الفِصْحِ، ويُعرف بأسماء عديدة أخرى أشهرها عيد القيامة والبصخة وأحد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يومًا؛ كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

الأديرة القبطية بدء الصوم الكبير الصوم الكبير دير مارجرجس عيد القيامة

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