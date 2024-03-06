الدير الأبيض بالجبل الغربي بسوهاج يستقبل السفيرة الأمريكية

استقبل دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي في سوهاج (الدير الأبيض)، أمس الثلاثاء، زيارة من السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والسيد شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيدة لورا جونزاليس مديرة مكتب التقييم الخارجي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيدة إيرين تاريوت من قسم الدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية.

حيث زارت السفيرة والوفد المرافق لها الكنيسة الأثرية للدير، واستمعوا لشرح عن معالم الدير الأثري وعن تاريخ القديس الأنبا شنودة والرهبنة الشنودية في منطقة أدريبة، كما زاروا أعمال ترميم الجدار الشمالي للصحن الأثري.

ومن جانبهم أبدى الضيوف إعجابهم بالدير ومدى عراقته.

الملتقى السنوي لخدام الطفولة بمهرجان الكرازة

نظمت لجنة الطفولة بأسقفية الشباب ملتقى خدام وخادمات الطفولة لمهرجان الكرازة المرقسية، لعام ٢٠٢٤.

شارك في الملتقى الآباء الكهنة وخدام وخادمات مرحلة الطفولة بإيبارشيات الكرازة المرقسية والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية، وحاضر فيه نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

تضمن برنامج الملتقى عرض لكورال "قيثارة كيدز" للأطفال التابع لأسقفية الشباب، اشتمل على شعار المهرجان وبعض الترانيم الجديدة المؤلفة والملحنة والتى تخدم دروس المهرجان عقيديًا وآبائيًا وطقسيًا، وورش عمل متخصصة، عرض فيها وسائل إيضاح مبتكرة.



وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الإثنين 11 مارس 2024، الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

وكشفت مصادر كنسية مُطلعة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن خريطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الصوم الكبير، حيث من المقرر أن يقضي البابا تواضروس الثاني؛ خلوته في الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون والقاهرة كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.