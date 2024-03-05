الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

الأنبا يوحنا يترأس سيامة ثلاثة كهنة لإيبارشية شمال الجيزة

جريدة الدستور

صلى الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء بسقيل التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح سام نيافته ٣ من الشمامسة كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم:


- الشماس سليمان ماهر كاهنًا باسم القس سليمان، للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والملاك بالوراق.
- الشماس أبانوب نعيم كاهنًا باسم القس يونان للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بإمبابة.
- ⁠الشماس مينا مفيد كاهنًا باسم القس كيرلس كاهنًا عامًا.
 

ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السريان بوادي النطرون.
 

الاستعداد لبدء الصوم الكبير 2024

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء الصوم الكبير 2024، يوم الإثنين 11 مارس 2024، وذلك لمدة 55 يومًا تنتهي بليلة عيد القيامة المجيد في مايو المقبل.

صومًا من الدرجة الأولي

ويعد الصوم الكبير من أصوام الدرجة الأولى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويمتنع الأقباط عن تناول الطعام الحيواني والأسماك، وتضم أصوام الدرجة الأولى في الكنيسة «صوم يونان، الصوم الكبير، صوم يومي الأربعاء والجمعة، صوم يومي برمون الميلاد والغطاس».

أما عن أصوام الدرجة الثانية هي أصوام التي تسمح فيها الكنيسة بتناول الأسماك وتضم «صوم الرسل، صوم العذراء، صوم الميلاد».

ويختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد الذي يحدد في أي سنة من السنين بحسب قاعدة حسابية مضبوطة.

بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه وإنما في يوم الأحد التالي له حسب تعاليم كنيسة الإسكندرية والتي تبعها العالم كله في القرون الأولى للمسيحية، بحيث لا يأتي المرموز إليه قبل الرمز وبحيث لا نعيد مع اليهود، مع الاحتفاظ بيومي الجمعة لتذكار صلب السيد المسيح والأحد لقيامته.

الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة كنيسة السيدة العذراء صلاة الصلح القس سليمان

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