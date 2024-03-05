بطريرك الكاثوليك يشهد العرض المسرحي "مهاجر بريسبان" بالكلية الإكليريكية بالمعادي

شهد البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، العرض المسرحي "مُهاجر بريسبان"، بالكلية الإكليريكية، بالمعادي، رائعة چورچ شحادة، ودراماتورج خالد توفيق.

جاء ذلك بمشاركة عدد من مطارنة السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وقامَ الأبُ بيشوي رسمي، عميد الكلية بإلقاءِ كَلِمَةِ تَرْحيب، ثُمَّ قدَّمَ كورال "صوت السّلام"، التّابع للكاتدرائيّة المرقسيّة، بالإسماعيليّة، مجموعة من التّرانيم الرّوحيّة الرّائعة.

تلا ذلك، بداية العرضُ المسرحيّ الّذي قامَ بالإشراف عليه الأبُ بطرس يوسُف، مسئول المسرح بالكلّيّة الإكليريكيّة، وإخراج الإكليريكيّ ناجي شوقي.

البطريرك يثني على جميع المجهودات المبذولة من قبل فريق العمل

وأثنى الأب البطريرك على جميع المجهودات المبذولة، من قبل فريق العمل، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، لنجاح العرض المسرحي، كما تمنى غبطته للجميع دوام الازدهار.



وكان قد زار البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مدرسة سان جورج، بمدينة نصر.

جاء ذلك بحضور نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والممثل القانوني للمدارس، والأخت فادية، مديرة المدرسة، والأب يوسف أسعد، المدير العام لمدارس سان جورج، بمصر الجديدة، والقمص فرنسيس مراد، راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بمدينة نصر، والأب باسكوالي، سكرتير غبطة البطريرك، والأم ماري مارسيل، الرئيسة العامة لرهبات يسوع ومريم القبطيات، والأم ماري لوسي، بالإضافة إلي الأختين كلارا، ورانيا، مسؤولي المراحل.

تضمنت الزيارة عرض بعض الفقرات، المقدمة من طلاب المدرسة، ولقاء مع معلمي، ومديري المدرسة، حيث عبر فيه صاحب الغبطة عن سعادته بزيارة المدرسة، مؤكدًا أيضًا أن المميز في المدارس الكاثوليكية هو التكوين، والتأسيس، ثم التعليم، مشيرًا إلى أن الآباء، هم شركاء في مسيرة، ومسؤولية التكوين، كما المعلمين.

وانتهت الزيارة بتفقد الفصول، بالمراحل المختلفة من المدرسة، وإعطاء بعض النصائح، من قبل غبطة البطريرك لأبنائه، والتقاط بعض الصور التذكارية.