أبرز نشاطات المجمع المقدس خلال الثلاث سنوات الماضية

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أبرز فعاليات المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية خلال الثلاث أعوام الماضية، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات المجمع المقدس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وتستمر حتي غدًا الأربعاء.

2021

-عقد المجمع المقدس جلسة عامة بالقاعة الكبري للمجمع المقدس بمركز لوجوس في المقر البابوي بوادي النطرون 4 مارس 2021.

عقد المجمع المقدس السيمينار السنوي للأباء أعضاء المجمع المقدس بعنوان الناظر إلى أعلي تحت شعار نحو كنيسة مهدفة مثمرة نامية بمركز لوجوس في المقر البابوي بوادي النطرون في 15/18 نوفمبر 2021

2022

عقدت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس جلسة استثنائية لمناقشة بعض الملفات التي سوف طرحها في اجتماعات المجمع المقدس التالية 5 مارس 2022

وعقد المجمع المقدس جلسة عامة بالقاعة الكبري للمجمع المقدس بمركز لوجوس في المقر البابوي بوادي النطرون 9 يونيو 2022.

وعقد المجمع المقدس السيمينار السنوي للاباء اعضاء المجمع بهنوان الدور المجتمعي للكنيسة القبطية بمركز لوجوس في المقر البابوي بوادي النطرون في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2022.

2023

عقد المجمع المقدس جلسة عامة بالقاعة الكبري للمجمع المقدس بمركز لوجوس في المقر البابوي بوادي النطرون في 6 فبراير 2023

وعقد سيمينار للأباء أساقفة أوروبا بعنوان خدمة الكنيسة القبطية في الدول الأوروبية بكاتدرائية مارمرقس الرسول بفينيسيا في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2023.

◄ماهو المجمع المقدس؟

المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو مجمع محلي برئاسة البابا يضم الأساقفة ورؤساء الأديرة.

ينبغي التفرقة بين مصطلح المجمع المقدس الذي يضم الآباء الأساقفة، والمجمع (مجمع القديسين) الذي يُصَلّى في القداس الإلهي، وهو يضم أسماء القديسين السابقين.

والمَجْمع المقدس هو الهيئة العليا داخل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويرأسه البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

يجتمع مرة كل سنة لمدة أسبوع من أجل مناقشة الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية، ويضم 12 لجنة أو أكثر.

يقوم أحيانًا بأدوار ذات طابع اجتماعي أو سياسي، فيجتمع بدعوة من بابا الكنيسة أثناء الأزمات، ليعطي رأيه في الحدث، لكن جوهر عمله غير سياسي. ويضع القواعد والأنظمة المتعلقة بمسائل الكنيسة المنظمة والإيمان، وأمور الخدمة.