السبت 02 مارس 2024
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الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديسة أنجيلا غيريرو غونزاليس

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكرى القديسة أنجيلا غيريرو غونزاليس
 

ونستعرض أبرز المعلومات وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني
 

  • ولدت أنجيلا غيريرو غونزاليس في إشبيلية في 30 يناير 1846 لعائلة مكونة من أربعة عشر طفلًا، توفي ثمانية منهم في طفولتهم المبكرة.
  • توفى الأب عندما كانت أنجيلا لا تزال طفلة في عام 1862، عثرت والدتها على وظيفة مع صانع أحذية في متجره قامت مجموعة من الفتيات الصغيرات بخياطة أحذية باهظة الثمن لنساء المجتمع الراقي. كل يوم جمعة في فترة الظهيرة كانت أنجيلا تقدم وجبتها للفقراء.
  • لاحظ لمرات عديدة صاحب محل الأحذية أنه عندما كانت أنجيلا تخلو للصلاة في ركن من المحل أن جسدها يرتفع عن الأرض وتدخل في حالة انخطاف روحي.
  • قرر أن يتحدث مع الأب توريس باديلا  عن عما يراه عن أنجيلا. كان توريس، وهو كاهن من جزر الكناري، قد استقر لعدة سنوات في منطقة الوادي الكبير وكان معروفًا في إشبيلية ككاهن قديس ومرشد روحي للجميع.
  • فتقابل مع أنجيلا  ورافقها طوال رحلتها الروحية. بناءً على نصيحة الكاهن، حاولت أنجيلا أولًا دخول لدى راهبات الكرمليات ثم ثم راهبات المحبة.
  • سرعان ما وضع المرض المستمر حدا لمحاولته. بعد عودتها إلى الوطن، شرعت في تدوين تجاربها الروحية.
  • ولدت المؤسسة الرهبانية في 2 أغسطس 1875 من قبل أربع نساء يرتدين ملابس بالية. بدون إعلانات وصخب، كرّسوا أنفسهم لله ولخدمة الفقراء.فعين الأب توريس أنجيلا مسئولة عن إدارة هذه المؤسسة.
  • ومن ذلك الحين فصاعدًا كانوا يعتنون بالمرضى. كان يمكن أن يكون ديرهم غرفة صغيرة مع مدخل إلى المطبخ، ولكن سرعان ما انضمت العديد من الشابات إلى المؤسسة الرهبانية وكان عليهن البحث عن أماكن إقامة أكثر اتساعًا.
  • نشأت الأديرة في ويلفا وجيان وملقة وكاديز. ساعدت الأخوات الفقراء في جميع أنواع احتياجات الطبقة العاملة التي تواجه صعوبات، والفلاحون الذين وصلوا إلى المدينة أو انتهى بهم المطاف في الأحياء الفقيرة في الضواحي، والمشردين، والمرضى، والأيتام أو الأميين. ببساطة من خلال الاعتماد على قوة قوتهم.
  • بعد أن قضت حياتها في خدمة جميع طبقات الشعب رقدت بسلام في الرب يوم 2 مارس عام 1932 عن عمر يناهز ستة وثمانين عامًا كانت قد أمضتها في تقديم العزاء للفقراء والمهمشين.
  • تم تطويبها من قبل البابا القديس يوحنا بولس الثاني في إشبيلية في 5 نوفمبر 1982 وتقديسها في 4 مايو 2003.
الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليكية بمصر ذكري القديسة أنجيلا الاب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني

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