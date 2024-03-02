السبت 02 مارس 2024
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الكرازة

رئيس الطائفة الإنجيلية: نشكر الرئيس السيسي على واقع المواطنة المصري

اندريه زكي
اندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الجمعة، في حفل افتتاح الكنيسة الإنجيلية الأولى بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بحضور جماهيري وشعبي كبير.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لراعي الكنيسة القس بشير عزمي، راعي الكنيسة ولشعب كنيسة الغردقة على افتتاح مبنى الكنيسة العظيم، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة جميع الأحباء من مدينة الغردقة فرحة اليوم معًا، مضيفًا: "اليوم ونحن فرحون معًا نصلي ونشكر الله على بلادنا الغالية مصر، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على واقع المواطنة المصري، وعلينا أن نعلم جيدًا أن رسالة الكنيسة أن تقدم الرحمة للبشرية، والمحبة الحقيقية لا تهتم بهوية الناس، وبجمال الخدمة تتغير حياة الناس".

كما التقى رئيس الإنجيلية شعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بالغردقة بحضور راعي الكنيسة القس جون فادي، وعدد من خدام الكنيسة، ورحب شعب الكنيسة بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق، كما استعرض راعي الكنيسة أبرز الخدمات المقدمة لشعب الكنيسة والمنطقة.

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