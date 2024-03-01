الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

مصادر لـ"الدستور": البابا استقر على الراهب انسطاسى السريانى أسقفًا لنجع حمادى

اسقف نجع حمادي
اسقف نجع حمادي

كشفت مصادر مطلعة عن استقرار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية على أسقف نجع حمادي. 

وقالت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن البابا تواضروس استقر على اختيار الراهب انسطاسي السرياني لتولي منصب أسقف نجع حمادي، خلفًا للأنبا كيرلس الذي رحل في ديسمبر 2022.

وأضافت المصادر، أنه تم ترشيح الراهب أقلاديوس السرياني ليكون رئيس دير الشايب بالأقصر. 

ويستعد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، خلال شهر مارس المقبل لعدد من الفعاليات والأنشطة وترؤس اجتماعات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ورسامة عدد من الأساقفة على أبرزهم أسقف لإيبارشية نجع حمادي، وذلك خلفًا للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والذي رحل في 22 ديسمبر 2022.

 

رسامة أساقفة جدد

ووفقًا لمصادر كنسية، يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني رسامات الأساقفة الجدد خلفًا للأساقفة الراحلين يومي 9 و10 مارس 2024 بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، وذلك لإيبارشيات نجع حمادي وجنوب ألمانيا والمنصورة وشمال فرنسا، جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهدت خلال الفترة الماضية رحيل عددٍ من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية وهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والأنبا داود أسقف المنصورة والأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا.

جلسات المجمع المقدس

وتنعقد جلسات المجمع المقدس في الفترة من 3 إلى 7 مارس 2024 بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية في الفترة من 3 إلى 7 مارس 2024 جلسات المجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون على أن يترأس الجلسة الختامية في 7 مارس بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

 

إتمام طقس الميرون

 بالإضافة إلى أنه من المقرر أن يترأس البابا عمل الميرون المقدس في 11 و12 مارس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ومن المقرر أن يشارك البابا في طقس صناعة الميرون المقدس عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر وخارجها.

استئناف عظة البابا

كما يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية، في 13 مارس 2024، وذلك بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب الاحتفالات أعياد الميلاد المجيد والغطاس ورأس السنة الميلادية.

ومن المقرر أن تتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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