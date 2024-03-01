قبيل انعقاده الإثنين المقبل.. أبرز المعلومات عن المجمع المقدس

یترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال شھر مارس 2024، اجتماع المجمع المقدس وسیامة أساقفة جدد، وإعداد زیت المیرون المقدس.

ومن المقرر أن تعقد لجان المجمع المقدس لعام 2024 بالكاتدرائیة المرقسیة بالعباسیة من الإثنین إلى الأربعاء 4- 6 مارس، على أن يترأس البابا تواضروس الجلسة الختامیة للمجمع المقدس في 7 مارس، بدیر الأنبا بیشوي بوادي النطرون.

أبرز المعلومات عن المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية

وفي هذا التقرير يستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قبيل انعقاده.

المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو مجمع محلي برئاسة البابا يضم الأساقفة ورؤساء الأديرة.

ينبغي التفرقة بين مصطلح المجمع المقدس الذي يضم الآباء الأساقفة، والمجمع (مجمع القديسين) الذي يُصَلّى في القداس الإلهي، وهو يضم أسماء القديسين السابقين.

والمَجْمع المقدس هو الهيئة العليا داخل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويرأسه البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

يجتمع مرة كل سنة لمدة أسبوع من أجل مناقشة الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية، ويضم 12 لجنة أو أكثر.

يقوم أحيانًا بأدوار ذات طابع اجتماعي أو سياسي، فيجتمع بدعوة من بابا الكنيسة أثناء الأزمات، ليعطي رأيه في الحدث، لكن جوهر عمله غير سياسي. ويضع القواعد والأنظمة المتعلقة بمسائل الكنيسة المنظمة والإيمان، وأمور الخدمة.

دور المجمع المقدس فى الكنيسة القبطية

المجمع له 3 وظائف رئيسية:

1- السلطة الكهنوتية والرعوية العليا لكل أتباع الكنيسة، وتشمل سلطته الإكليروس وكل الشعب.

2- السلطة التشريعية العليا في الكنيسة، وله أن يسن قوانين للكنيسة، مما يتفق مع الاحتياجات الجديدة للكنيسة.

3- المسئول الأعلى عن الإيمان والعقيدة والطقس، وله أن يفسر قواعد الإيمان بما لا يتعارض مع التسليم الكنسى الثابت، فهو المرجع الأول في العقيدة والطقوس الكنسية.