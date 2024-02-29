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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

تفاصيل جدول أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحين بمصر 2024

الكنائس
الكنائس

تستعد الكنائس المسيحية بمصر، لبدء أسبوع الصلاة من أجل الوحدة لعام 2024 والذي يبدأ في مارس 2024، وعليه تستعرض “الدستور” جدول أسبوع الصلاة من أجل الوحدة والذي ينطلق بحفل افتتاح عظة البابا. تواضروس الثاني.

موعد انطلاق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

وينطلق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بافتتاح فعالياته خلال العطلة الأسبوعية لقداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك يوم الأربعاء 13 مارس 2024 وحتى الجمعة 22 مارس 2024، وبحضور رؤساء الكنائس في مصر وممثليهم، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والأنبا إبرام  هليوبوليس بمصر الجديدة.

تفاصيل ومواعيد أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

 الأربعاء 13 مارس كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والأنبا إبرام - هليوبوليس

 الجمعة 15 مارس الكنيسة الإنجيلية الأولي -  أسيوط

 السبت 16 مارس كنيسة عذراء السجود للأقباط الكاثوليك - شبرا مصر.

الإثنين 18 مارس كنيسة الظهور الأسقفية - بورسعيد 

الثلاثاء 19 مارس كاندرائية القيامة للروم الكاثوليك الملكيين - الظاهر

 الأربعاء 20 مارس كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس - غمرة

 الخميس 21 مارس كنيسة مارمينا للأقباط الأرثوذكس - بفم الخليج

الجمعة 22 مارس كنيسة الراعي الصالح الأسقفية - الجيزة (يوم الشباب).

تاريخ أسبوع الوحدة

تعود جذور أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين إلى منتصف القرن التاسع عشر، وتنبثق عن مبادرات بعض الحركات الكنسية في المحيط الإنجيلي والبروتستانتي، وكان الأب بول واتسون – كاهن إنجيلي ومشارك في تأسيس «مؤسسة التكفير» – أول من بدأ بثُمانيّة (ثمانية أيام) من أجل وحدة المسيحيين، احتفل بها لأول مرة من 18 إلى 25 يناير 1908.

محطّات مهمة في تاريخ أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين

1740 وُلدت في اسكوتلندا حركة من الجماعة الخمسينيّة البروتستنتيّة وكان هدفها الدعوة الى الصلاة وتجديد الإيمان بالمشاركة مع جميع الكنائس الأخرى، وكان القسّ الإنجيليّ جوناثان إدوارد يدعو الى يوم صلاة وصوم من أجل الوحدة، كيما تجد الكنائس كلّها الرغبة الرسوليّة.

1820 نشر القسّ هالداين ستيوارت ‘مقترحات’ من أجل وحدة المسيحيّين الشاملة بواسطة حلول الروح القدس.

1840 دعا القسّ إغناطيوس سبنسر، قسّ أنغليكانيّ ارتدّ لاحقًا الى الكاثوليكيّة، الى إنشاء ‘إتّحاد الصلاة من أجل الوحدة’

1867 في مقدّمة مقرّراتها، شدّدت الجمعيّة العامّة لأساقفة الكنيسة الإنغليكانيّة في لامبث لعى أهمّية الصلاة من أجل الوحدة، وأعادت التذكير بهذا في الإجتماعات اللاّحقة.

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