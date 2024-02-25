الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة تترقب رسامة أساقفة جدد.. مصدر: حتى الآن لم توجد معلومات مؤكدة

البابا تواضروس
البابا تواضروس الثاني

تنتظر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رسامة أساقفة جدد على الإيبارشيات التي خلت برحيل أساقفتها خلال الفترة الماضية، والذي من المقرر أن يرسمهم  البابا تواضروس الثاني في مارس 2024.

إذ تنتظر إيبارشيات نجع حمادي والمنصورة وملبورن بفرنسا وجنوب ألمانيا أساقفة جدد بعد رحيل أساقفتها بعد صراع مع المرض.

وكشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، حقيقة ما تم داوله بشأن استقرار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على اختيار الراهب سيرافيم البراموسي أسقفًا على إيبارشية نجع حمادي خليفة للأنبا كيرلس الأسقف الراحل والذي رحل في 22 ديسمبر 2022، والأستقرار الانبا اكسيوس ليكون أسقفًا على إيبارشية المنصورة.

وقالت المصادر الكنسية في تصريحاتها إنه حتى الآن لم توجد معلومات، مؤكدة بشأن الاستقرار على الأساقفة الجدد والتي مقرر أن تتم رسامتهم يومي 9 و10 مارس 2024 بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكانت قد تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي على اختيار البابا للراهب سيرافيم البراموسي أسقفًا لنجع حمادي، والأنبا أكسيوس أسقفًا للمنصورة وهو مانفته المصادر الكنسية مؤكدًا أنه حتي الان لم توجد معلومات مؤكدة حتى الآن.

وتابعت المصادر أنه من المقرر أن يقف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، على الأسماء الجديدة، خلال الأيام القليلة، انتظارا للإعلان الرسمي، قبيل انعقاد جلسات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية القادم.

وكانت قد كشف مصدر كنسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور، عن تفاصيل جدول اجتماعات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وإعداد الميرون ورسامات الأساقفة الجدد الذي يترأسهم البابا في مارس المقبل.

وأضافت المصادر الكنسية في تصريحاتها الخاصة أنه یترأس قداسة البابا تواضروس الثاني خلال شھر مارس المقبل 2024 اجتماع المجمع المقدس وسیامة أساقفة جدد، وإعداد زیت المیرون المقدس. 

ولفتت أنه تعقد لجان المجمع المقدس لعام 2024 بالكاتدرائیة المرقسیة بالعباسیة من الإثنین إلى الأربعاء 4-6 مارس، على أن يترأس البابا تواضروس الجلسة الختامیة للمجمع المقدس في 7 مارس - بدیر الأنبا بیشوي بوادي النطرون. 

وتابعت: "أنه يترأس سیامات الآباء الأساقفة الجدد لإيبارشيات نجع حمادي والمنصورة وجنوب المانيا وفرنسا، في  السبت 9 مارس وذلك بعشیة السیامات  على أن يترأس قداس السيامات الأساقفة في الأحد 10 مارس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني عمل المیرون المقدس یومي الإثنین والثلاثاء 11-12 مارس  بدیر الأنبا بیشوى بوادى النطرون وھي المرة الرابعة في حبریة  قداسة البابا تواضروس الثاني حیث تم إعداده أعوام: 2014م - 2017م - 2021م. 

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رسامة اساقفة جدد نجع حمادي المنصورة ملبورن بفرنسا جنوب ألمانيا البابا تواضروس الثاني

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