السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

ضمن الخدمة المجتمعية.. الكنيسة الأسقفية نظمت مباردة "معًا" للتدريب الحرفي

الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية

نظمت كنيسة يسوع الملك الأسقفية بمنطقة الرأس السوادء بالإسكندرية، مبادرة "معًا" للتدريب على مجموعة من الحرف المهنية، لعدد ٦٠ شاب وفتاة، من المسلمين والمسحيين في المنطقة المحيطة، بهدف تدريبهم ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل مختلفة.

تتضمن الورش مجموعة من الحرف مثل ورشة الحلاقة للرجال، مهارات الكوافير للنساء، إصلاح الهواتف المحمولة، ورش الخياطة، إذ يتوفر لكل متدرب  بعد إتمامه لفترة التدريب عدد من الأدوات التي تساعده على استكمال المسيرة لتصبح بداية لعمله المهني.

تأتي هذه المبادرة كإمتداد لمشروع "معًا من أجل مصر" المعني بتنمية المهارات من خلال الورش الحرفية المختلفة والمقدمة لكل الشباب من الخلفيات المختلفة.

استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ممثلي "مؤسسة ACT Alliance" ريتشيل لويس المدير الإقليمي للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجورج ماجاج المستشار الإقليمي للشؤون الإنسانية للمؤسسة، وذلك بمقر إبروشية الكنيسة الأسقفية بالزمالك.

أطلع رئيس الأساقفة "مؤسسة ACT"  على الأنشطة التي تقوم بها الإبروشية في مصر، وذلك من خلال المؤسسات والقطاعات التابعة للكنيسة، والتي تهدف إلى تنمية خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للمحتاجين.

سبل التعاون

تضمن الاجتماع مناقشات لاستكشاف سبل التعاون بين الإبروشية والمؤسسة، بالإضافة إلى توضيح هدف المؤسسة في تعزيز نهج منسق بقيادة محلية للتنمية ودعم القضايا الإنسانية، حيث تعمل المؤسسة على المساعدات الإنسانية، والسلام والأمن لدعم المجتمعات في أكثر من ١٢٠ دولة، من خلال ١٤٠ عضوًا

وعلى صعيد أخر يُقدم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية حفل الغناء الجماعي الثاني بعد نجاح الحفل الأول الذي عُرض في شهر سبتمبر لعام ٢٠٢٣، وذلك يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرون من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

يتضمن الحفل أغاني عن الحب والسلام، وذلك بقيادة أبانوب يني وكريم جرجس، إذ كانت ورشة التدريب للحفل مستمرة لمدة أربعة أشهر، حيث أشرف مركز جسور على الورشة.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هى بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.
 

كنيسة يسوع الملك يسوع الملك الأسقفية الرأس السوادء بالإسكندرية مبادرة مع ا مركز جسور الثقافى

مواد متعلقة

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء بأرض الجولف

موعد بدء الصوم الكبير لعام 2024

البطريرك يونان يترأّس رتبة درب الصليب في الأسبوع الثاني من الصوم الكبير

البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا برنابا

بث مباشر.. صلوات تدشين المذابح الجانبية لكنيسة السيدة العذراء مريم

نشاط مكثف لـ"الهيئة الإنجيلية" دعمًا لـ 5 آلاف مزارع بـ 16 محافظة

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوية جيوفانينا فرانكي

أساقفة يترأسون قداس عيد القديس ميخائيل البحيري المُحرقي

الأكثر قراءة

اجتماع باريس ضغط على حماس وإسرائيل.. ملامح صفقة باريس لإنهاء حرب غزة

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الأهلى لخطف صفقة الزمالك المرتقبة الصيف المقبل

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

الفصائل الفلسطينية توجه ضربة جديدة للاحتلال فى خان يونس

الحكم فى طعن مرتضى منصور على حبسه لسبه رئيس الأهلى 23 مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس