ضمن الخدمة المجتمعية.. الكنيسة الأسقفية نظمت مباردة "معًا" للتدريب الحرفي

نظمت كنيسة يسوع الملك الأسقفية بمنطقة الرأس السوادء بالإسكندرية، مبادرة "معًا" للتدريب على مجموعة من الحرف المهنية، لعدد ٦٠ شاب وفتاة، من المسلمين والمسحيين في المنطقة المحيطة، بهدف تدريبهم ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل مختلفة.

تتضمن الورش مجموعة من الحرف مثل ورشة الحلاقة للرجال، مهارات الكوافير للنساء، إصلاح الهواتف المحمولة، ورش الخياطة، إذ يتوفر لكل متدرب بعد إتمامه لفترة التدريب عدد من الأدوات التي تساعده على استكمال المسيرة لتصبح بداية لعمله المهني.

تأتي هذه المبادرة كإمتداد لمشروع "معًا من أجل مصر" المعني بتنمية المهارات من خلال الورش الحرفية المختلفة والمقدمة لكل الشباب من الخلفيات المختلفة.

استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ممثلي "مؤسسة ACT Alliance" ريتشيل لويس المدير الإقليمي للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجورج ماجاج المستشار الإقليمي للشؤون الإنسانية للمؤسسة، وذلك بمقر إبروشية الكنيسة الأسقفية بالزمالك.

أطلع رئيس الأساقفة "مؤسسة ACT" على الأنشطة التي تقوم بها الإبروشية في مصر، وذلك من خلال المؤسسات والقطاعات التابعة للكنيسة، والتي تهدف إلى تنمية خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للمحتاجين.

سبل التعاون

تضمن الاجتماع مناقشات لاستكشاف سبل التعاون بين الإبروشية والمؤسسة، بالإضافة إلى توضيح هدف المؤسسة في تعزيز نهج منسق بقيادة محلية للتنمية ودعم القضايا الإنسانية، حيث تعمل المؤسسة على المساعدات الإنسانية، والسلام والأمن لدعم المجتمعات في أكثر من ١٢٠ دولة، من خلال ١٤٠ عضوًا

وعلى صعيد أخر يُقدم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية حفل الغناء الجماعي الثاني بعد نجاح الحفل الأول الذي عُرض في شهر سبتمبر لعام ٢٠٢٣، وذلك يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرون من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

يتضمن الحفل أغاني عن الحب والسلام، وذلك بقيادة أبانوب يني وكريم جرجس، إذ كانت ورشة التدريب للحفل مستمرة لمدة أربعة أشهر، حيث أشرف مركز جسور على الورشة.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هى بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

