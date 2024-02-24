بث مباشر.. صلوات تدشين المذابح الجانبية لكنيسة السيدة العذراء مريم

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، تدشين المذابح الجانبية لكنيسة العذراء بأرض الجولف.

ومن المقرر أن يترأس البابا افتتاح الخدمات الجديدة التي تم تطويرها لخدمة شعب الكنيسة في الفترة الماضية.

وعلى الصعيد ذاته، يستعد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال شهر مارس المقبل لعدد من الفعاليات والأنشطة وترؤس اجتماعات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ورسامة عدد من الأساقفة على أبرزهم أسقف لإيبارشية نجع حمادي، وذلك خلفًا للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والذي رحل في 22 ديسمبر 2022.

ومن المقرر وفقًا لمصادر كنسية أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني رسامات الأساقفة الجدد خلفًا للأساقفة الراحلين يومي 9 و10 مارس 2024 بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، لإيبارشيات نجع حمادي وجنوب ألمانيا والمنصورة وشمال فرنسا.

وشهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الماضية رحيل عدد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية وهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والأنبا داود أسقف المنصورة والأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة الدكتور خالد عيسوي رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات والدكتور مصطفى مجدي معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، والقائد ماهر ساحلية، رئيس الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس (ديسموس) والدكتورة سارة مجدي من المفوضة الدولية للمرشدات والدكتور أنطوان داود ممثل الاتحاد المصري في الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس.

تم خلال اللقاء مناقشة موضوع استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي والمقرر عقده في شهر أغسطس من العام الجاري. وأعرب الوفد الكشفي عن شكره لقداسة البابا على مباركته على الانضمام للرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس.

وعرض الوفد على قداسة البابا أهداف الرابطة والدول الأعضاء في الرابطة، كما تمت دعوة قداسته لافتتاح مؤتمر الرابطة الذي سيعقد علي هامش المؤتمر العالمي في القاهرة، وأبدى موافقته معربًا عن تقديره للدور الذى تقوم به الكشافة في بناء شخصية الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وجعل شخصياتهم قادرة على التغيير للأفضل.



