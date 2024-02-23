الأنبا باسيليوس يترأس الاجتماع العام بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

ترأس مساء أمس، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الاجتماع العام، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في الاجتماع الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، والأب شنودة يواقيم، راعي كنيسة العائلة المقدسة، وشعب الاجتماع.

بدأ الاجتماع بفقرة الترانيم، مع المرنم إسحق ممدوح، وكورال يسوع الملك، ثم ألقى أعطى صاحب النيافة كلمة العظة بعنوان "المنقذ".

وكان قد ترأس، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة القديسة ريتا، بطوه.

شارك في الصلاة الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي للإيبارشية، والأب رافائيل فوزي، راعي الكنيسة، والأب بولس شوقي، حيث ألقى الأنبا باسيليوس عظة الاحتفال بعنوان "حياة الشكر".

وعقب الذبيحة الإلهية، التقى راعي الإيبارشية المحتفى بهم، مؤكدًا لهم أهمية معايشة جميع ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية، مشيرًا إلى ضرورة المواظبة على حضور القداس الإلهي، وممارسة الأسرار الكنسية المقدسة، مختتمًا اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

- من هو الأنبا باسيليوس فوزي؟

ولد الأنبا باسيليوس فوزي في مدينة المنيا يوم 16 ديسمبر 1956م أنهى دراسته بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1978م والتحق بالكلية الإكليريكية بالمعادي وحصل علي ليسانس الفلسفة واللاهوت وسيم كاهنًا في 28 مارس عام 1980 علي يد الأنبا أنطونيوس نجيب مطران ايبارشية المنيا في كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

وعين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980 واستمر فيها حتي عين راعيًا لكنيسة القديسة تريزا بمدينة مغاغة عام 1983.

- انتخابه مطرانًا لايبارشية سوهاج

ومنذ عام 1989 عين راعيًا لكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا ومديرًا لمجموعة مدارس الراعي الصالح التابعة لإيبارشية المنيا حتي تم انتخابه من سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية في يونيو 2019 مطرانًا لإيبارشية سوهاج خلفا للأنبا يوسف ابو الخير.

واعتمد قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية الأب باسيليوس فوزي يوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2019 وتمت سيامته الأسقفية وتجليسه على كرسي سوهاج يوم السبت 3 أغسطس 2019 بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا على يد صاحب الغبطة والقداسة الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الكرسي الاسكندري للأقباط الكاثوليك والكردينال الأنبا أنطونيوس نجيب وأصحاب النيافة أعضاء السينودس المقدس للأقباط الكاثوليك والقاصد الرسولي بمصر المونسينيور برونو موزارو.