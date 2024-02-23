الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى الطوباوي أنسيلمو من ميلانو

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر ذكرى الطوباوي أنسيلمو من ميلانو راهب فرنسيسكاني.

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب  وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني
 

  • ولد أنسيلمو في القرن الخامس عشر الميلادي في ميلانو بإيطاليا، لعائلة ثرية. منذ صغره، شعر بالدعوة إلى الحياة الرهبانية وانضم إلى الرهبنة الفرنسيسكانية. كان أنسيلمو راهبًا مثاليًا ملتزمًا بالصلاة والفقر والمحبة.
  • لقد أشتهر بإخلاصه الكبير للسيدة العذراء مريم واهتمامه بالفقراء والمحتاجين. كان يجول على قدميه مسافات طويلة لمساعدة الفقراء والمرضي. وكان مرشدًا لكثير من الناس الذين يأتون إلى ديره لاستماع إرشاداته وعظاته الروحية.
  • توفي في ميلانو عام 1481 عن عمر يناهز 60 عامًا. وعندما سمع جميع سكان المنطقة والمدن المجاورة توافدوا على الدير لنوال بركته، ولمس رفاته.
  • يرقد جسده في كنيسة سانتا ماريا ديلا بيس في ميلانو. وانتشرت آيات ومعجزات كثيرو تمت بشفاعته. في كتاب الشهداء الفرنسيسكاني، تم تحديد عيد الطوباوي أنسيلمو من ميلانو في 23 فبراير.

◄ماهو السنكسار؟

والسِّنْكِسارُ هو كلمة يونانية أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام وآحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية. ويقرأ السنكسار في الكنائس أثناء القداس قبل قراءة الإنجيل كل يوم بعد قراءة فصل الإبركسيس، أي قصص وأعمال وسير الرسل.

وكلمة سنكسار أصلها اليونانى سيناكساريون ومعناها جامع أى جامع السير.

ترتيب السنكسار
تم ترتيب السنكسار بحسب أيام السنة بحيث كل يوم من ايام السنة يقابله تذكار أو أكثر. لذلك فيتم قراءة السنكسار بشكل يومي في الكنيسة الأرثوذكسية في القداسات لمعرفة سير حياة القديسين والشهداء في الكنسية المسيحية أو المناسبات التي تقابل نفس اليوم.

الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليكية بمصر أنسيلمو من ميلانو راهب فرنسيسكاني وليم عبد المسيح

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