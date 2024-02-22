الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

حرم رئيس وزراء تنزانيا تزور كنيسة "العذراء" في المعادي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

زارت حرم رئيس وزراء تنزانيا، يرافقها سفير تنزانيا بالقاهرة، أمس الأول، كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، وكان في استقبالها والوفد المرافق كهنة الكنيسة، حيث استمعوا إلى شرح عن تاريخ الكنيسة وزاروا مزار العذراء الموجود به الكتاب المقدس الذي وجد طافيًا على وجه مياه النيل، والممر الأثري والسلم الأثري بالكنيسة.

وفي نهاية الزيارة، تم إهداءهم نسخة من أيقونة حياة العذراء الموجودة بالكنيسة.

اليوبيل الذهبي لسيامة القمص أبانوب لويس كاهن سمنود


وكان قد احتفلت كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب النهيسي الأثرية بسمنود باليوبيل الذهبي لسيامة كاهنها القمص أبانوب لويس.

جرى خلال الاحتفالية بث كلمة مسجلة لنيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى لعدم تمكنه من المشاركة في الاحتفالية لسفره.

سفير تنزانيا بالقاهرة كنيسة السيدة العذراء بالمعادي أيقونة حياة العذراء رئيس وزراء تنزانيا مزار العذراء

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