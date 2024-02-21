"علمنا أن نصلي".. أمسية روحية لبعض كنائس القاهرة بـ"العذراء"

تحت شعار "علمنا أن نصلي"، أقيمت أمس الثلاثاء، أمسية روحية لبعض كنائس القاهرة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء، بشبرا.

وشاركت في هذه الأمسية كنائس: السيدة العذراء بشبرا، السيدة العذراء بالقللي، القديسة تريزا بالشرابية، عذراء السجود بشبرا، بالإضافة إلى السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة.

شارك أيضًا القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، والأب ميشيل ألفي، والقمص مرقس لطفي، والأب جورج جميل، رعاة الكنائس المذكورة، والأب مينا مسعود، راعي كنيسة القديس مار مرقس الرسول، بالعبور، حيث أقيمت الأمسية الروحية بتنظيم مشترك بين كورال أسرة القديس يوسف، وفرقة جنود مريم سيدات، بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا.

تضمنت الأمسية الروحية السجود أمام القربان المقدس، وممارسة سر الاعتراف، والتأملات الكتابية، والترانيم الروحية. واختتم اليوم بزياح القربان المقدس.

يذكر أن هذه الأمسية الروحية تأتي في إطار معايشة المشروع الرعوي بالإيبارشية البطريركية لهذا العام، الذي يدور حول "الصلاة"، انطلاقًا من دعوة قداسة البابا فرنسيس، استعدادًا للاحتفال بسنة اليوبيل "حجاج الرجاء"، العام المقبل.

وكان غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قد افتتح المشروع الرعوي، لكنائس القاهرة، والإسكندرية، وذلك في شهر يناير الماضي.

وانعقدت الجمعية العامة للأكاديمية البابوية للحياة، بالڤاتيكان، حيث احتفلت الأكاديمية هذا العام، بمرور ثلاثين عامًا على إنشاءها من قبل قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، في فبرابر ١٩٩٤.

واستقبل قداسة البابا فرنسيس أعضاء الأكاديمية، في القصر البابوي، موجهًا حديث خاص حول موضوع السنة.