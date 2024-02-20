الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا فام يترأس اجتماع مجمع كهنة شرق المنيا بكنيسة العذراء

الأنبا فام
الأنبا فام

 

عقد مجمع كهنة إيبارشية شرق المنيا، أمس، اجتماعه الدوري في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بالمنيا الجديدة، بحضور نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا فام، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، ثم قدم الآباء التهنئة لنيافته بمناسبة عيد سيامته الثالث.

 

المؤتمر الأول للجنة الميديا بالمجمع المقدس

 

وكانت قد نظمت لجنة الميديا الفرعية المنبثقة من لجنة الإعلام بالمجمع المقدس خلال إجازة نصف العام مؤتمرها الأول تحت عنوان (+ -) إيجابيات وسلبيات الميديا.

وافتتح الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط، ومقرر لجنة الميديا المؤتمر الذي أقيم في ضيافة نيافته في دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط بمشاركة كهنة وخدام الميديا بإيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر.

حاضر في المؤتمر نيافة الأنبا بيمن مطران نقاده وقوص وعدد من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين في مجالات الميديا.

 

جدير بالذكر أنه كان قد صلى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا ورئيس دير القديسة الأم سارة للراهبات، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء في قرية طوة التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٢١ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها، كما دشّن نيافته عددًا من الأواني وفرشًا لخدمة المذبح بالكنيسة.


ويستعد الأقباط بعد أيام قليلة لـالصوم الكبير والذي تبدأه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 11 مارس 2024 لمدة 55 يومًا تنتهي ليلة عيد القيامة في مايو المقبل، ولعل أبرز المناسبات الدينية التي يبحث الأقباط عن موعدها بشكل دوري هو عيد القيامة المجيد لعام 2024.

موعد عيد القيامة المجيد 2024

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 5 مايو 2024، بعيد القيامة المجيد، إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد 2024، في 4 مايو 2024، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادته السنوية بمشاركة عددًا من أساقففة الكنيسة وكبار رجال الدولة.

وتتم بث الصلوات عبر التليفزيون المصري والفضائيات القبطية وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت.

ويعد «عيد القيامة» أهم الأعياد المسيحية؛ حيث يرمز إلى قيام يسوع من قبره، حسب رواية العهد الجديد، وهو أساس الاحتفال بالمسيحية.

مجمع كهنة إيبارشية شرق المنيا كنيسة السيدة العذراء رئيس الملائكة رافائيل الأنبا فام

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