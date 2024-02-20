تنظيم المؤتمر الأول للجنة الميديا بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية

نظمت لجنة الميديا الفرعية المنبثقة من لجنة الإعلام بالمجمع المقدس خلال إجازة نصف العام، مؤتمرها الأول تحت عنوان "إيجابيات وسلبيات الميديا".



وافتتح الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط، ومقرر لجنة الميديا المؤتمر الذي أقيم في ضيافة نيافته في دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط بمشاركة كهنة وخدام الميديا بإيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر.



حاضر في المؤتمر الأنبا بيمن مطران نقاده وقوص وعدد من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين في مجالات الميديا.



ومن المقرر وفقًا مصادر كنسية أن يترأس البابا تواضروس الثاني رسامات الأساقفة الجدد خلفًا للأساقفة الراحلين يومي 9 و10 مارس 2024 بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة وذلك لإيبارشيات نجع حمادي وجنوب المانيا والمنصورة وشمال فرنسا، بالإضافة إلى أنه من المقرر أن يترأس البابا عمل الميرون المقدس في 11 و12 مارس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

◄مهام لجنة الإعلام والمعلومات بالمجمع المقدس



جدير بالذكر أنه من ضمن مهام لجنة الإعلام والمعلومات تتمثل في الإشراف على القنوات الفضائية المسيحية، والمجلات الكنسية؛ بالإضافة إلى تحديث العضوية الكنسية وتوثيق التاريخ الكنسي من مصادر موثوقة منها.

جدير بالذكر أنه يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية في الفترة من 3 إلى 7 مارس 2024 جلسات المجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون على أن يترأس الجلسة الختامية في 9 مارس بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ما هو المجمع المقدس؟



والمَجْمع المقدس هو الهيئة العليا داخل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويرأسه البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. يجتمع مرة كل سنة لمدة أسبوع من أجل مناقشة الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية، ويضم 12 لجنة أو أكثر. ويقوم أحيانًا بأدوار ذات طابع اجتماعي أو سياسي، فيجتمع بدعوة من بابا الكنيسة أثناء الأزمات، ليعطي رأيه في الحدث - لكن جوهر عمله غير سياسي. ويضع القواعد والأنظمة المتعلقة بمسائل الكنيسة المنظمة والإيمان، وأمور الخدمة.

المجمع المقدس يرأسه بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويضم مطارنة وأساقفة الكنيسة، ورؤساء الأديرة، ووكيلي البطريركية للإسكندرية والقاهرة.