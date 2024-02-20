الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يترأس طقس تدشين كنيسة القديس أبو سيفين 2 مارس

البابا تواضروس
البابا تواضروس

كشف مصدر كنسي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيترأس قداس تدشين كنيسة القديس أبي سيفين بحدائق القبة في 2 مارس 2024.

وأضاف المصدر الكنسي، أنه يشارك البابا في طقس التدشين عددًا من أساقفة ومطارنة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسهم الأنبا ميخائيل أسقف حدائق القبة والأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية.

ولفتت المصادر الكنسية، إلى أنه يأتي ذلك قبيل انطلاق جلسات المجمع المقدس الذي تبدأ الأحد 3 مارس2024 بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية في الفترة من 3 إلى 9 مارس 2024 جلسات المجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون على أن يترأس الجلسة الختامية في 9 مارس بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ومن المقرر وفقًا مصادر كنسية أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني رسامات الأساقفة الجدد خلفًا للأساقفة الراحلين يومي 9 و10 مارس 2024 بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة وذلك لإيبارشيات نجع حمادي وجنوب المانيا والمنصورة وشمال فرنسا، بالإضافة إلى أنه من المقرر أن يترأس البابا عمل الميرون المقدس في 11 و12 مارس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ومن المقرر أن يشارك البابا في طقس صناعة الميرون المقدس عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر وخارجها.

وعلى الصعيد ذاته من المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الاثنين، قداس شم النسيم، في 6 مايو 2024 والذي يأتي تزامنًا مع إتمام طقس لإضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان اللأقباط اللأرثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

جدير بالذكر شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الماضية رحيل عددٍ من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية وهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والأنبا داود أسقف المنصورة والأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا.

البابا تواضروس تدشين كنيسة القديس أبي سيفين أبي سيفين بحدائق القبة الانبا ميخائيل الانبا دانيال

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