الأنبا توما حبيب يسلم شهادات دورة مهارات سوق العمل

نظمت مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، دورة مهارات سوق العمل للشباب، حيث تم تدريب طلاب، وخريجي الجامعات في هذه الدروة على مهارات: الاتصال، العلاقات في العمل، مدخل لسوق العمل، نظريات سوق العمل، كيفية عمل السيرة الذاتية، كيفية اجتياز المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى التدريب العملي على برنامج الحاسوب.

وفي نهاية التدريب، قدم الأنبا توما حبيب، مطران الإيبارشية، الشهادات التذكارية للمتدربين، كما قدم الشكر لمدرب الدورة، ومؤسسة مجلس الشباب المصري بسوهاج، وكافة القائمين على التدريب، لإتاحة هذه الفرصة، للتعاون المثمر، وتقديم كافة الإمكانات المتاحة، من أجل تمكين الشباب.

كاريتاس مصر تنظم مؤتمر عرض إنجازات مشروع "تكافؤ الفرص"

ومن جهته نظمت جمعية كاريتاس مصر، إحدى المؤسسات الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بالتعاون مع جمعية "الطفولة والتنمية"، بأسيوط، مؤتمر عرض إنجازات مشروع "تكافؤ الفرص"، إحدى مشروعات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية وحضور معالي الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، وسيادة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وعدد من أعضاء مجلسي النواب، والشيوخ، والقيادات الحكومية، بوزارة التضامن الاجتماعي، بمحافظة اسيوط، ومنظمات العمل الأهلي، والمجتمع المدني بمحافظتي أسيوط، وسوهاج.



وشاركت جمعية كاريتاس مصر، في فعاليات المؤتمر بعرض خبرات، وإنجازات المشروعين من خلال عدة أنشطة، تضمنت ما يلي:

قسم خاص بعرض المطبوعات، والمنتجات اليدوية التي صممها المستفيدين من المشروع.

عرض فيديو قصير بإنجازات المشروع.

تقديم عرض مسرحي من المستفيدين يحمل رسالة من رسايل المشروع.



وأكدت الدكتورة نيفين القباج أن مؤسسات المجتمع المدني، تعد شريكًا مهمًا لا يمكن إغفال دوره في طريق التنمية والتقدم، كما أثنت على دور جمعية كاريتاس مصر، والشراكة بينهم في مجالات عدة، وتبنيها قضايا مجتمعية مختلفة تركز على المهمشين، وتمكينهم، من خلال برامج عديدة، كما ثمنت دورها كشريك لوزارة التضامن الاجتماعي، في تحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض الدكتور أيمن صادق، المدير العام لجمعية كاريتاس مصر، رؤية جمعية كاريتاس، وخطتها الاستراتيجية الوطنية، التي تم تصميمها بناءً على توجهات الدولة المصرية، ورؤية مصر ٢٠٣٠.



وركز مدير عام جمعية كاريتاس مصر على أهم إنجازات المشروع، المنفذ من قبل جمعية كاريتاس في ثلاثة عشر مجتمعًا، بمحافظات أسيوط، وقنا، وبورسعيد، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، التي حققت نجاحات متميزة، ساهمت في تغيير كثير من المفاهيم، والمعتقدات الخاطئة بالمجتمعات المستهدفة.