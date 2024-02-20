الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم اليونان 2024

الكنيسة
الكنيسة

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان 2024، أول أيام الصوم الكنيسة خلال عام 2024.

إذ تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 26 فبراير 2024، لبدء صوم نينوي والمعروف بصوم يونان، وذلك على مدار ثلاثة أيام تنتهي في 29 فبراير 2024.

وخلال فترة الصوم، تطلق إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات الصوم ويبدأ الأثنين وينتهي بفصح يونان2024، ومن المقرر أن يتراس قداسة البابا قداسات الصوم مابين القاهرة والإسكندرية.

متي عرفت الكنيسة صوم يونان

ويقول الأغنسطس حسام كمال في مقالة له عن «صوم يونان»، أن الصوم في المصطلح اللغوي هو الأمتناع أو الأنقطاع عن شئ ما، أما في المفهوم الكنسي هو انقطاع المؤمن عن الطعام فترة من الوقت ثم يعقبه تناول أطمعة خالية من الدسم الحيواني، وهذه الفترة تختلف من فرد لآخر بحسب أرشاد أب الأعتراف،كما أن الصوم في عمقه ليس ضرورة أو فرضًا علينا بل هو تخلي عن الشهوة بالإرادة للأنطلاق نحو الله بدون معطلات جسدية،وليس حرمان من الأطعمة لكنه زهد من أجل إنعاش الروح.

وتابع: الصوم في الكنيسة نوعان الأول  الصوم الجماعي أو العام وهو ما وضعته الكنيسة لكل المؤمنين طبقًا لترتيبات معينة، ويذكر لنا الكتاب المقدس الكثير من الأمثلة عن الصوم الجماعي صوم الشعب أيام أستير الملكة للنجاة من مؤامرة هامان ” سفر أستير – الأصحاح الرابع “.      

الكنيسة القبطية تستعد لبدء أول أصوامها المتصلي في 2024.. صوم أهل نينوى

مع الاستعداد لحلول الأول.. ما هى العلاقة بين صوم نينوى والصوم الكبير؟

 وأوضح دخل هذا الصوم إلي كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في عهد البابا ” إبرام ابن زرعة السرياني ” ال 62 في تعداد بطاركة الأسكندرية،وذلك في القرن العاشر الميلادي،وكان ذلك أن هذا البابا لم يكون راغب أن يصوم ” أسبوع هرقل ” والذي كان يمارسه الأقباط في ذلك الوقت وتذكر المراجع التاريخية انه صام البابا إبرام هذا الصوم في مقابل فرضه عليهم أن يصوموا ثلاثة أيام علي اسم يونان،فنظرًا لتقواه قبل الأقباط ممارسة هذا الصوم بغير تردد. مقدمة قطمارس الصوم الكبير،والذي أهتم بطباعته للمرة الثانية ” الأنبا أثناسيوس مطران بني سويف والبهنسا، والقمص برنابا البرموسي رئيس دير السيدة العذراء البراموس سابقًا،وكان ذلك في عهد المتنيح البابا يوساب الثاني الـ115  .

ء صوم نينوي بصوم يونان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفصح يونان بفصح يونان2024

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