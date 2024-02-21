المطران شامي يكرم متفوقي المدارس البطريركية بالقاهرة

ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، حفل تكريم متفوقي المدارس البطريركية بالقاهرة، وذلك يومي التاسع عشر، والعشرين من الشهر الجاري

جاء ذلك بحضور الأب رامز قلليني، ممثل صاحب المدارس البطريركية بالقاهرة، وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، والعاملين بالمدارس.

تهنئة الطلاب المحتفى بهم

وفي كلمته، هنأ سيادة المطران الطلاب المحتفى بهم، متمنيًا للجميع مسيرة تعليمية ناجحة، كما أثنى النائب البطريركي العام على جميع المجهودات المبذولة، كما تضمن الاحتفال أيضًا توزيع الهدايا التذكارية على الطلبة المتفوقين.

وفي سياق آخر، التقى أمس، نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، كهنة الإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اللقاء بالصلاة، ثم ألقى الأب رالف اللعارزي، محاضرة حول "الصلاة في حياة الكاهن"، مشيرًا إلى أن الصلاة هي صراع دائم بين ماضي الإنسان، وواقعه اليومي.

أهمية الحفاظ على وحدة العلاقات الإنسانية

وأكد أهمية الحفاظ على وحدة العلاقات الإنسانية، بدون انفصال، أو ذوبان، لأن من نتائج الصلاة في حياتنا الكهنوتية " الرجاء". فروابط الصلاة القوية تستمر حتى بعد الموت، وذلك بقوة قيامة المسيح من الأموات، معطيًا يونان النبي، كنموذج عملي للصلاة، وعودة العلاقات.

تضمن الاجتماع أيضًا بعض التوجيهات الرعوية، من قبل نيافة المطران للآباء الكهنة، الذين قدموا التهاني، إلى الأنبا بشارة، بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس الإيبارشية، وسيامته الأسقفية.