الكلية الإكليريكية تُشارك في "ليتورجية الكنيسة القبطية في شكلها الحالي"

شاركت الكلية الإكليريكية بدير المحرق بأسيوط، عبر الإنترنت، محاضرة هامة مع الأكاديمية اللاهوتية بمدينة سان بطرسبيرج الروسية، وذلك عن: "ليتورجية الكنيسة القبطية في شكلها الحالي".



قدم المحاضرة باللغة الإنجليزية الدكتور القس باسيلي سمير، أستاذ مادة اللاهوت العقيدي بالكلية الإكليريكية بالدير.



كما أدار المحاضرة من الجانب الروسي: الدكتور القس فيلاديمير خولاب، نائب رئيس الأكاديمية اللاهوتية، وذلك بحضور العديد من أساتذة وطلبة الأكاديمية بسان بطرسبيرج بروسيا.



وجدير بالذكر أنها المرة الرابعة التي تشارك فيها الكلية الإكليريكية بدير المحرق العامر في تقديم محاضرات للجانب الروسي ممثلة في الدكتور القس باسيلي سمير، عضو هيئة التدريس بالكلية.



سبق أن تم تقديم محاضرة عن: "الراهب مينا البراموسي المتوحد"، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الدولي عن "الرهبنة القبطيّة" داخل الأكاديمية اللاهوتية بدير القديس سرجيوس بمدينة سرجييف بوسادا بالعاصمة الروسية موسكو.



كذلك محاضرة أخرى عن "شهداء الإيمان والوطن، شهداء ليبيا الـ ٢١"، وذلك لمجموعة من راهبات ورئيسات أدير مدينة بيراسلافل زالسكي الروسية في نوفمبر ٢٠٢٢، أما المرة الثالثة حين تم تبادل الخبرات حول الصلوات والكتب الليتورجية بين الوفد الأكاديمي الروسي، وطلبة الكلية الإكليريكية بمقر الكلية بدير المحرق العامر في نوفمبر ٢٠٢٣.



جدير بالذكر أن الكلية الإكليريكية بالدير المحرق، هى كلية لاهوتية قبطية أرثوذكسية تابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية، مقرها دير القديسة العذراء مريم بجبل قسقام الشهير بالمحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط،و ذلك عندما تولى قداسة البابا شنودة الثالث السدة المرقسية قام بنقل القسم المتوسط للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الكلية الإكليريكية بالقاهرة إلى الدير المحرق عام 1973، ثم قام في عام 1978، بتحويل القسم المتوسط إلى العالي، يلتحق به الحاصلون على الثانوية العامة أو الدبلوم، وتكون مدة الدراسة بالإكليريكية أربع سنوات، بعدها يحصل الخريج على بكالوريوس العلوم اللاهوتية والكنسية، والآن أصبح الالتحاق بالكلية قاصرًا على خريجي الكليات والمعاهد العليا فقط.