الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان 2024

الكنيسة
الكنيسة

يكثر البحث حاليًا عن موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لصوم يونان 2024، والذي يعد أول أصوام عام 2024.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان 2024 الموافق يوم الاثنين المقبل 26 فبراير المقبل، والذي يستمر لمدة 3 أيام وينتهي يوم الخميس الموافق 29 فبراير الجاري، وتحتفل الكنيسة بفصح يونان وتحيي خلال أيام هذا الصوم قصة يونان النبي.

وتطلق إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وخلال فترة الصوم، أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات الصوم ويبدأ الأثنين وينتهي بفصح يونان

يعتبر صوم يونان في حكم أصوام المرتبة الأولي، فيصام انقطاعيًا صومًا نسكيًا إلي ساعة متأخرة، ولا يأكلون فيه السمك، مثله في ذلك مثل الصوم الأربعيني، والأربعاء والجمعة وأسبوع الآلام، وبرمون عيديّ الميلاد والغطاس المجيدين.

يقع صوم يونان دائمًا قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين وتصومه الكنيسة تشبهًا بالنبي يونان واستمطارًا لمراحم الله. كما إنه يهيئ أذهان المؤمنين لرحلة الصوم الكبير من توبة ودفن وقيامة مع المسيح وكما حدث مع يونان النبي.
 

صوم يونان النبي
 

و"صوم يونان" هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتي فقط.

طقسه:

يعد طقس صوم يونان مثل طقس الصوم الكبير فهو يبدأ رفع بخور باكر يرفع بخور باكر صباحًا منفصلًا عن القداس.

بعد صلاة الشكر يقول المرتلون كيرياليسون الصيامى بدلًا من أرباع الناقوس بعد أوشية المرضى وأوشية المسافرين تقال ذكصولوجيات الصوم المقدس قبل ذكصولوجية العذراء يصلى الكاهن إفنوتي ناي نان ويجاوبه الشعب كيرياليسون ثلاث مرات دمجًا تطفأ الشموع والأنوار ثم يسدل ستر الهيكل وتقرأ النبوات تضاء الشموع والأنوار ويصلى الكاهن الطلبة مع الميطانيات ويجاوبه الشعب كيرياليسون كما فى طلبة البصخة المقدسة ثم يصلى الكاهن أوشية الإنجيل ويطرح المزمور ويقرأ الإنجيل قبطيًا وعربيًا ثم الختام.

صوم يونان صوم يونان 2024 الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفصح يونان قصة يونان النبي

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