اجتماع كهنة أسوان في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل

عقد مجمع كهنة إيبارشية أسوان، أول أمس، اجتماعهم الدوري في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا بيشوي أسقف الإيبارشية.



بدأ اللقاء بكلمة ألقاها نيافته عن "الكاهن المدبر في الكنيسة"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، وأعقبها صلاة العشية.



كما احتفلت الإيبارشية بمرور خمسين عامًا على سيامة الأب القمص أنطونيوس عريان وكيل عام الإيبارشية، واختتم اليوم بتهنئة نيافة الأنبا بيشوي للآباء الكهنة الذين تحل ذكرى سيامتهم هذه الأيام.



اجتماع مجمع كهنة شرق المنيا



وكان قد عقد مجمع كهنة إيبارشية شرق المنيا، أمس، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بالمنيا الجديدة، بحضور نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية.



بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا فام، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، ثم قدم الآباء التهنئة لنيافته بمناسبة عيد سيامته الثالث.



وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 26 فبراير الجاري، لبدء صوم نينوي والمعروف بصوم يونان، وذلك على مدار ثلاثة أيام تنتهي في 29 فبراير 2024.



وخلال فترة الصوم، تطلق إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات الصوم ويبدأ الأثنين وينتهي بفصح يونان



ومن المقرر أن يقضي البابا خلوته خلال صوم يونان ما بين القاهرة والإسكندرية ودير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

و"صوم يونان" هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتي فقط.