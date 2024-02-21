الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اجتماع كهنة أسوان في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل

الانبا بيشوي خلال
الانبا بيشوي خلال ترؤسه الاجتماع

عقد مجمع كهنة إيبارشية أسوان، أول أمس، اجتماعهم الدوري في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا بيشوي أسقف الإيبارشية. 


بدأ اللقاء بكلمة ألقاها نيافته عن "الكاهن المدبر في الكنيسة"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، وأعقبها صلاة العشية. 


كما احتفلت الإيبارشية بمرور خمسين عامًا على سيامة الأب القمص أنطونيوس عريان وكيل عام الإيبارشية، واختتم اليوم بتهنئة نيافة الأنبا بيشوي للآباء الكهنة الذين تحل ذكرى سيامتهم هذه الأيام.
 

 

اجتماع مجمع كهنة شرق المنيا 


وكان قد عقد مجمع كهنة إيبارشية شرق المنيا، أمس، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بالمنيا الجديدة، بحضور نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية. 


بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا فام، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، ثم قدم الآباء التهنئة لنيافته بمناسبة عيد سيامته الثالث.
 

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 26 فبراير الجاري، لبدء صوم نينوي والمعروف بصوم يونان، وذلك على مدار ثلاثة أيام تنتهي في 29 فبراير 2024.


وخلال فترة الصوم، تطلق إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات الصوم ويبدأ الأثنين وينتهي بفصح يونان


ومن المقرر أن يقضي البابا خلوته خلال صوم يونان ما بين القاهرة والإسكندرية ودير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

 

و"صوم يونان" هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتي فقط.

مجمع كهنة إيبارشية أسوان إيبارشية أسوان ي كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل الانبا بيشوي الكاهن المدبر في الكنيسة

مواد متعلقة

يبدأ بعد 5 أيام.. الكنيسة الأرثوذكسية تستعد لـ"صوم يونان"

المطران شامي يكرم متفوقي المدارس البطريركية بالقاهرة

متي تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر الصوم الكبير لعام 2024؟

الأنبا بيجول يترأس تطييب رفات القديس القمص ميخائيل البحيري المُحرقي

الكلية الإكليريكية تُشارك في "ليتورجية الكنيسة القبطية في شكلها الحالي"

13 مارس.. انطلاق فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بمصر

9 مارس.. الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى رحيل البابا كيرلس السادس

الأنبا فام يترأس اجتماع مجمع كهنة شرق المنيا بكنيسة العذراء

الأكثر قراءة

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

صياغة صفقة جديدة للهدنة وحماية المدنيين فى رفح.. تفاصيل أجندة ماكجورك فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية

يائير لابيد: سموتريش والمتطرفين أضعفوا إسرائيل أمام حركة حماس

الهلال الأحمر: أجلينا 21 جريحًا من مجمع ناصر بخان يونس