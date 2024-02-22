الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديسة مارجريت من كورتونا

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الخميس، ذكرى القديسة مارجريت من كورتونا.



ونستعرض أبرز المعلومات عنها وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني: